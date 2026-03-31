30 березня Кабінет Міністрів України передав до Верховної Ради законопроєкт №15111, який передбачає кардинальні зміни у сфері оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Йдеться, зокрема, про сервіси на кшталт Glovo, де тисячі українців отримують дохід.

Що таке податок на Glovo, кому треба платити та за яких умов, читайте в нашому матеріалі.

Який податок на Glovo в Україні і хто його платитиме

Ініціатива розроблена Міністерством фінансів і передбачає запровадження нових правил, які мають вивести значну частину доходів із “тіні” та одночасно спростити їх оподаткування.

Зараз дивляться

У відомстві прямо визнають, що сьогодні значний сегмент цифрової економіки фактично не охоплений чіткими податковими механізмами, що створює як втрати для бюджету, так і нерівні умови конкуренції.

Ключова ідея в тому, що замість складної та часто ігнорованої системи оподаткування держава пропонує просту модель із нижчою ставкою, але з чіткими правилами контролю.

Згідно із законопроєктом, доходи фізичних осіб, які працюють через цифрові платформи, зокрема кур’єрів Glovo, оподатковуватимуться за ставкою 5%. Це суттєво менше за стандартні 18% податку на доходи фізичних осіб, які формально діють зараз. Отже, розмір податку на Glovo буде становити 5%.

Хто буде платити податок на Glovo

Змінюється принцип сплати податків. Якщо сьогодні людина має самостійно декларувати доходи, то після реформи цю функцію фактично перебере на себе платформа. Саме Glovo утримуватиме податок і передаватиме інформацію державі.

Щоб працювати в цьому режимі, фізична особа повинна відповідати низці критеріїв:

не бути ФОПом;

не мати найманих працівників;

використовувати окремий банківський рахунок для діяльності;

не перевищувати встановлений ліміт доходу.

Гранична межа становить 834 мінімальні зарплати на рік, це приблизно 7,2 млн грн станом на 2026 рік.

Фактично йдеться про легалізацію моделі гіг-зайнятості, коли люди працюють без класичного статусу підприємця, але з прозорими податковими правилами.

Гіг-економіка — це формат роботи, коли люди заробляють не на постійній роботі, з 9 до 18, а виконують окремі короткі завдання або підробітки через онлайн-платформи.

Що зміниться для кур’єрів Glovo та як це вплине на їхні доходи

Для кур’єрів і партнерів Glovo нова система означає насамперед спрощення взаємодії з податковою. Замість самостійного ведення обліку та подання декларацій більшість процесів буде автоматизована через платформу.

З одного боку, це зменшує ризики штрафів і помилок. З іншого, підвищує прозорість доходів, адже вся інформація про заробіток передаватиметься державі.

Важливо, що новий режим не застосовуватиметься до тих, хто веде класичний бізнес або перевищує встановлений ліміт доходу. Також окремо наголошується: разові некомерційні операції (наприклад, продаж особистих речей) не підпадають під ці правила, якщо дохід не перевищує €2 тис. на рік.

Очікується, що така модель стимулюватиме добровільну сплату податків і дозволить поступово “вивести з тіні” доходи без різкого зростання податкового навантаження.

Податок на Glovo: коли доведеться платити

Уряд закладає досить тривалий перехідний період для впровадження реформи. Передбачається, що цифрові платформи повинні будуть підготуватися до нових вимог до кінця 2026 року.

Зокрема, реєстрація в новій системі може стартувати вже з листопада 2026 року, а повноцінне звітування та застосування податкових правил із 1 січня 2027 року.

Такий підхід має дати бізнесу час на технічну адаптацію, адже йдеться про серйозну перебудову внутрішніх процесів.

У Glovo підтримали ініціативу: що кажуть у компанії

У компанії позитивно відреагували на ініціативу уряду щодо оподаткування доходів із цифрових платформ. Як повідомили в коментарі агентству Інтерфакс-Україна, сервіс підтримує якнайшвидше ухвалення законопроєкту зі ставкою 5%, адже це дозволить створити зрозумілі та єдині правила роботи для всього ринку.

Генеральна менеджерка Glovo в Україні Марина Павлюк пояснила, що для платформи такі зміни означають перехід до більш прозорого та передбачуваного правового поля.

За її словами, бізнес зацікавлений у тому, щоб нові норми почали діяти якомога швидше, бажано навіть раніше запланованого терміну, адже затягування процесу означає втрати для бюджету і гальмування розвитку ринку.

У Glovo попередили про ризики: важлива не лише ідея, а й реалізація

Водночас у компанії наголошують, що ключове питання не лише в самому законі, а в тому, як він буде впроваджений.

У коментарі Інтерфакс-Україна Марина Павлюк підкреслила, що для бізнесу критично важливо, аби всі процедури були технічно зрозумілими, прозорими та не затягувалися через бюрократію.

У Glovo також звертають увагу, що практичне запровадження нових правил залежить від того, наскільки оперативно уряд і податкова служба ухвалять підзаконні акти.

Окремо компанія позитивно оцінює ініціативу щодо підвищення ліміту для спрощеної системи до 4 млн грн, адже це підтримує малий бізнес, ключових партнерів платформи.

Ще один важливий момент, на якому наголошують у компанії, — правильне трактування реформи. За словами Павлюк, спроби звести її до гучних формулювань на кшталт “податку на OLX” є маніпулятивними.

Насправді йдеться про ширше врегулювання всієї цифрової економіки, яке має зробити ринок більш прозорим і зрозумілим як для бізнесу, так і для користувачів.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.