Кешбек на пальне: Свириденко назвала, скільки українців скористалися програмою
- Державна програма кешбеку на пальне вже залучила 1,3 млн громадян, які отримують до 15% відшкодування за дизель, бензин та автогаз.
- Юлія Свириденко повідомила, що ініціатива діятиме до 1 травня 2026 року, дозволяючи витрачати накопичені кошти на комунальні послуги, ліки чи підтримку армії.
Уже близько 1,3 млн громадян України скористалися державною програмою Кешбек на пальне.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Програма Кешбек на пальне
Ця програма дозволяє українцям отримати компенсацію за пальне. Зокрема, її розмір становить 15% для дизельного пального, 10% –для бензину, а 5% –для автогазу.
Орієнтовна економія складає від 2 грн на кожному літрі газу та від 11 грн — на дизельному пальному.
Сумарно за місяць можна отримати до 1 тис. грн кешбеку, зазначила Свириденко.
Як уточнила прем’єр-міністерка, нараховані кошти можна спрямувати на оплату комуналки, купівлю медикаментів, вітчизняних продуктів чи книжок, а також переказати на потреби Сил оборони України.
За словами Свириденко, програма діятиме до 1 травня 2026 року.
Загальна кількість користувачів Національного кешбеку сягнула 4,4 млн осіб. Лише після запуску кешбеку на пальне відкрито понад 200 тис. нових рахунків для отримання виплат.