Уже близько 1,3 млн громадян України скористалися державною програмою Кешбек на пальне.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Програма Кешбек на пальне

Ця програма дозволяє українцям отримати компенсацію за пальне. Зокрема, її розмір становить 15% для дизельного пального, 10% –для бензину, а 5% –для автогазу.

Зараз дивляться

Орієнтовна економія складає від 2 грн на кожному літрі газу та від 11 грн — на дизельному пальному.

Сумарно за місяць можна отримати до 1 тис. грн кешбеку, зазначила Свириденко.

Як уточнила прем’єр-міністерка, нараховані кошти можна спрямувати на оплату комуналки, купівлю медикаментів, вітчизняних продуктів чи книжок, а також переказати на потреби Сил оборони України.

За словами Свириденко, програма діятиме до 1 травня 2026 року.

Загальна кількість користувачів Національного кешбеку сягнула 4,4 млн осіб. Лише після запуску кешбеку на пальне відкрито понад 200 тис. нових рахунків для отримання виплат.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.