Україна готує системні та довгострокові рішення щодо цін на пальне та підтримки економіки на фоні дестабілізації у світі.

Про це йдеться у зверненні президента Володимира Зеленського.

Як Україна реагує на дефіцит палива

Володимир Зеленський наголосив, що усі світові ринки фактично дестабілізовані, і економічні наслідки можуть бути значними.

– Нам потрібні внутрішні рішення, щоб Україна була забезпечена всім необхідним на цей час, і щоб ми могли забезпечити нашу оборону, нашу економіку та наші соціальні потреби в довгостроковій перспективі, – повідомив він.

Президент зауважив, що Україні необхідно укласти угоди щодо постачання палива на майбутні місяці. Він зазначив, що поки що необхідні обсяги імпортуються.

Він подякував усім компаніям, як державним, так і приватним. За його словами, продовжується робота над постачаннями від європейських країн та Близького Сходу.

– Це частина нашої нової співпраці: Україна експортує безпеку та отримує те, що їй потрібно для внутрішньої впевненості та енергетичної безпеки. Сьогодні ми також обговорили з урядовцями, як підтримувати людей у ​​міру зростання цін, – повідомив він.

Президент закликав уряд підготувати кроки для вирішення цієї проблеми. Він наголосив, що розраховує на системні рішення.

