По состоянию на 1 апреля 2026 года Пенсионный фонд Украины обнародовал обновленные данные, отражающие текущее состояние пенсионной системы. В ПФУ проанализировали, сколько человек получает выплаты и как изменилась средняя пенсия в Украине по сравнению с прошлым годом.

Какова средняя пенсия в Украине и сколько пенсионеров проживает в стране, читайте в нашем материале.

Какова средняя пенсия в Украине в 2026 году

По данным Пенсионного фонда Украины, в стране сейчас 10,1 млн пенсионеров. Размер средней пенсии в Украине составляет 7 236,49 грн.

Отдельно учитываются работающие пенсионеры — их 2,8 млн человек. В этой группе выплаты выше. Размер средней пенсии в Украине в 2026 году среди работающих пенсионеров составляет 7 904,38 грн. Такая тенденция сохраняется уже не первый год, ведь те, кто продолжает работать, в среднем получают более высокие пенсионные выплаты.

Какие пенсии преобладают

Наибольшая доля украинцев получает пенсию по возрасту — 72,50%. Это основной тип выплат в системе.

Остальные категории распределяются следующим образом:

пенсии по инвалидности — 14,86%;

пенсии в случае потери кормильца — 7,04%;

пенсии за выслугу лет — 5,05%.

Меньшие доли приходятся на социальные пенсии — 0,51%, а также пожизненное содержание судей — 0,04%.

Таким образом преобладают именно пенсии по возрасту, тогда как другие виды составляют значительно меньшую долю.

Как изменился средний размер пенсии в Украине за год

Сравнение данных по состоянию на 1 апреля 2025 и 2026 годов показывает изменения в структуре выплат.

Доля пенсионеров с самыми низкими пенсиями (до 3 000 грн) сократилась с 3,86 % в 2025 году до 3,43 % в 2026 году.

Сократилась и группа получателей с 3 001 до 4 000 грн: с 32,33 % до 24,23 %. Подобная динамика наблюдается и в диапазоне 4 001–5 000 грн. За год их количество сократилось с 20,38% до 17,33%.

Зато выросла доля средних и более высоких пенсий. В группе от 5 001 до 10 000 грн показатель увеличился с 28,92% до 36,46%.

Также выросла доля тех, кто получает более 10 000 грн: с 14,51% в 2025 году до 18,55% в 2026-м.

Таким образом, наблюдается постепенное смещение структуры выплат в сторону средних и высших пенсий. Доля самых низких пенсий сокращается, тогда как группы с более высокими выплатами постепенно расширяются.

Наиболее заметный рост фиксируется в сегменте 5 001–10 000 грн, который в настоящее время является самым массовым среди основных диапазонов.

