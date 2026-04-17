Станом на 1 квітня 2026 року Пенсійний фонд України оприлюднив оновлені дані, які показують поточний стан пенсійної системи. У ПФУ проаналізували, скільки людей отримує виплати та як змінилася середня пенсія в Україні порівняно з минулим роком.

Яка середня пенсія в Україні у 2026 році

За даними Пенсійного фонду України, в країні наразі 10,1 млн пенсіонерів. Розмір середньої пенсії в Україні становить 7 236,49 грн.

Окремо враховуються пенсіонери, які працюють — їх 2,8 млн осіб. У цій групі виплати вищі. Розмір середньої пенсії в Україні у 2026 році серед працюючих пенсіонерів 7 904,38 грн. Така тенденція зберігається вже не перший рік, адже ті, хто продовжує працювати, в середньому отримують більші пенсійні виплати.

Які пенсії переважають

Найбільша частка українців отримує пенсію за віком — 72,50%. Це основний тип виплат у системі.

Інші категорії розподіляються так:

пенсії по інвалідності — 14,86%;

пенсії у разі втрати годувальника — 7,04%;

пенсії за вислугу років — 5,05%.

Менші частки припадають на соціальні пенсії — 0,51%, а також довічне утримання суддів — 0,04%.

Отже, переважають саме пенсії за віком, тоді як інші види становлять значно меншу частку.

Як змінився середній розмір пенсії в Україні за рік

Порівняння даних за 1 квітня 2025 та 2026 років показує зміни у структурі виплат. Частка пенсіонерів із найнижчими пенсіями, до 3 000 грн, зменшилася з 3,86% у 2025 році до 3,43% у 2026-му.

Скоротилася й група отримувачів від 3 001 до 4 000 грн: з 32,33% до 24,23%. Подібна динаміка спостерігається і в діапазоні 4 001–5 000 грн. За рік їхня кількість скоротилася з 20,38% до 17,33%.

Натомість зросла частка середніх і вищих пенсій. У групі від 5 001 до 10 000 грн показник збільшився з 28,92% до 36,46%.

Також зросла частка тих, хто отримує понад 10 000 грн: з 14,51% у 2025 році до 18,55% у 2026-му.

Отже, спостерігається поступове зміщення структури виплат у бік середніх і вищих пенсій. Частка найменших пенсій скорочується, тоді як групи з більшими виплатами поступово розширюються.

Найбільш помітне зростання фіксується у сегменті 5 001–10 000 грн, який наразі найбільш масовий серед основних діапазонів.

Пов'язані теми:

