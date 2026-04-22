В наше время многие люди часто ищут дистанционную работу без привязки к конкретному месту. Такую форму занятости называют фрилансом.

Благодаря ему, не нужно находиться в офисе и решать задачи одного работодателя. Подробнее о том, что такое фриланс и о подробностях такого заработка – читайте в материале.

Что такое фриланс

Простыми словами, фриланс – это свободная удаленная работа с разными заказчиками.

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Фрилансер может быть самозанятым, работать с клиентами по договору, но при этом, не состоять в штате.

В таком случае нужно самому искать заказчиков, организовывать процесс работы и нести ответственность за свои действия.

Плюсы работы на фрилансе

можно работать из любой точки мира;

самому распределять свое время, разрабатывать график работы;

можно самостоятельно освоить для этого новую профессию с помощью онлайн-курсов и т.д;

вы сами выбираете, с кем именно работать и что делать.

Минусы работы фрилансером:

часто хоть и график свободный, приходиться подстраиваться под сроки клиента;

нужна усидчивость для освоения новой профессии;

жесткий самоконтроль и дисциплина;

перед работой фрилансером лучше наработать базу клиентов или скопить финансовую подушку на несколько месяцев.

Кем можно работать на фрилансе:

копирайтером;

блоггером;

дизайнером;

IT-специалистом;

фотографом;

заниматься поисковой оптимизацией (SEO);

переводчиком;

репетитором;

журналистом, заниматься наполнением сайтов;

таргетологом;

маркетологом;

видеомонтажером;

заниматься консалтингом.

То есть фриланс объединяет разные виды деятельности: работу с текстами, с информацией, разработку сайтов, продвижение сайтов, работу с социальными сетями, программирование, разработку дизайна и графики, оказание консультационных услуг.

Где найти клиентов для фриланса?

Чтобы не тратить месяцы на самостоятельный поиск заказчиков и маркетинг, стоит использовать популярные фриланс-площадки. Одной из самых удобных площадок для старта и поиска фриланс-проектов в Украине является Kabanchik.ua.

Платформа объединяет сотни клиентов и исполнителей каждый день. Независимо от того, вы репетитор или IT-специалист, там можно найти как быструю подработку, так и долговременные проекты по вашей специальности.

Сколько можно заработать на фрилансе?

Один из самых частых вопросов от новичков: “Сколько зарабатывает фрилансер?” Важно понимать, что на фрилансе нет классической фиксированной ставки. Ваш доход зависит исключительно от количества выполненных задач, выбранной ниши и экспертности.

Однако, если вы готовы уделять фрилансу достаточно времени и брать заказы регулярно (в формате полноценной рабочей недели), то даже на старте вполне реально зарабатывать от 15 000 грн в месяц. По мере роста вашего опыта и рейтинга на биржах эта сумма будет пропорционально увеличиваться.

Чтобы лучше ориентироваться в ценах на рынке, посмотрим на средний чек за один выполненный заказ в разных категориях от платформы Kabanchik.

Как зарегистрировать ФЛП для работы фрилансером

По словам бухгалтера Карины Бахно, наиболее оптимально зарегистрировать для такого типа работы ФЛП 3 группы. Это дает возможность работать с заказчиками и рекламодателями с разным статусом и без ограничений.

Если лицо еще не открыло ФЛП, то заказчик из суммы вознаграждения должен уплатить все налоги, как на заработную плату. Конечно, заказчику это не выгодно.

Если обычное физическое лицо не зарегистрировалось как ФЛП и получает поступления на карточку, то может получить штраф от 17 тыс. грн. до 34 тыс. грн с конфискацией заработка.

Налоговая просто так не мониторит счета граждан и не блокирует их. Однако если в налоговую на незарегистрированную деятельность поступит жалоба от конкурентов или неудовлетворенных заказчиков, то только по судебному решению налоговики получают доступ к движению средств.

Как зарегистрировать ФЛП: пошаговая инструкция

По словам эксперта, в Украине есть несколько вариантов регистрации ФЛП: через ЦНАП, онлайн через портал Дія, с помощью третьих лиц (бухгалтера или юриста).

Лучше это сделать онлайн, потому что это быстро и удобно. Для этого нужно:

Зайти на сайт Дія с помощью электронной подписи. Выбрать меню Услуги и вкладку Открыть ФЛП. Заполнить форму на открытие. Проверить заявление и подписать его. При этом заранее обдумайте, какие КВЭД указать и какую систему налогообложения выбрать (упрощенную или общую). Если вы выбрали упрощенную систему, то заявление на переход будет автоматически отправлено в налоговую. Уведомление об успешной регистрации или отказе появится в личном кабинете и придет Вам на электронную почту. Там же будет доступна выписка из государственного реестра. Для избравших упрощенную систему, необходимо через электронный кабинет налогоплательщика прислать запрос о получении выписки из реестра плательщиков единого налога.

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