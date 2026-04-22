Сьогодні багато людей часто шукають дистанційну роботу без прив’язки до конкретного місця. Таку форму зайнятості називають фрілансом. Завдяки йому не потрібно перебувати в офісі та вирішувати завдання одного роботодавця.

Що таке фріланс

Простими словами, фріланс – це вільна віддалена робота з різними замовниками.

Фрілансер може бути самозайнятим, працювати з клієнтами за договором, але водночас не перебувати в штаті.

У такому разі потрібно самому шукати замовників, організовувати процес роботи та нести відповідальність за свої дії.

Плюси роботи на фрілансі

можна працювати з будь-якої точки світу;

самому розподіляти свій час, розробляти графік роботи;

можна самостійно опанувати для цього нову професію за допомогою онлайн-курсів тощо;

ви самі вибираєте, з ким саме працювати та що робити.

Мінуси роботи фрілансером:

часто хоч і графік вільний, доводиться підлаштовуватися під час клієнта;

потрібна посидючість для освоєння нової професії;

жорсткий самоконтроль та дисципліна;

перед роботою фрілансером краще напрацювати базу клієнтів чи накопичити фінансову подушку на кілька місяців.

Ким можна працювати на фрілансі:

копірайтером;

блогером;

дизайнером;

IT-фахівцем;

фотографом;

займатися пошуковою оптимізацією (SEO);

перекладачем;

репетитором;

журналістом, займатись наповненням сайтів;

таргетолог;

маркетологом;

відеомонтажером;

займатися консалтингом.

Тобто фріланс поєднує різні види діяльності: роботу з текстами, з інформацією, розробку сайтів, просування сайтів, роботу з соціальними мережами, програмування, розробку дизайну та графіки, надання консультаційних послуг.

Де знайти клієнтів для фрілансу?

Щоб не витрачати місяці на самостійний пошук замовників та маркетинг, варто послуговуватися популярними фріланс-майданчиками. Одним із найзручніших майданчиків для старту та пошуку фріланс-проєктів в Україні є Kabanchik.ua.

Платформа об’єднує сотні клієнтів та виконавців щодня. Незалежно від того, чи ви репетитор, чи IT-спеціаліст, там можна знайти як швидкий підробіток, так і довготривалі проєкти за вашим фахом.

Скільки можна заробити на фрілансі?

Одне з найчастіших запитань від новачків: “Скільки заробляє фрілансер?” Важливо розуміти, що на фрілансі немає класичної фіксованої ставки. Ваш дохід залежить виключно від кількості виконаних завдань, обраної ніші та експертності.

Проте, якщо ви готові приділяти фрілансу достатньо часу і брати замовлення регулярно (у форматі повноцінного робочого тижня), то навіть на старті цілком реально заробляти від 15 000 грн на місяць. Зі зростанням вашого досвіду та рейтингу на біржах ця сума буде пропорційно збільшуватися.

Щоб краще орієнтуватися в цінах на ринку, погляньмо на середній чек за одне виконане замовлення в різних категоріях від платформи Kabanchik.

Як зареєструвати ФОП для роботи фрілансером

За словами бухгалтера Карини Бахно, найоптимальніше зареєструвати для такого типу роботи ФОП 3 групи. Це дає можливість працювати із замовниками та рекламодавцями з різним статусом і без обмежень.

Якщо особа ще не відкрила ФОП, то замовник із суми винагороди має сплатити всі податки як на заробітну плату. Звісно, замовнику це не вигідно.

Якщо звичайна фізична особа не зареєструвалася як ФОП та отримує надходження на картку, то може отримати штраф від 17 тис. грн. до 34 тис. грн із конфіскацією заробітку.

Податкова просто так не моніторить рахунки громадян та не блокує їх. Однак якщо до податкової на незареєстровану діяльність надійде скарга від конкурентів чи не задоволених замовників, то лише за судовим рішенням податківці отримують доступ до руху коштів.

Як зареєструвати ФОП: покрокова інструкція

За словами експерта, в Україні є кілька варіантів реєстрації ФОП: через ЦНАП, онлайн через портал Дія та за допомогою третіх осіб (бухгалтера чи юриста).

Найкраще це зробити онлайн, тому що це швидко і зручно. Для цього потрібно:

Зайти на сайт Дія за допомогою електронного підпису. Вибрати меню Послуги та вкладку Відкрити ФОП. Заповнити форму для відкриття. Перевірити заяву та підписати її. Водночас заздалегідь обміркуйте, які КВЕД вказати та яку систему оподаткування вибрати (спрощену чи загальну). Якщо ви обрали спрощену систему, то заява на перехід буде автоматично надіслана до податкової. Повідомлення про успішну реєстрацію або відмову з’явиться в особистому кабінеті та прийде вам на електронну пошту. Там буде доступна виписка з державного реєстру. Для тих, хто обрав спрощену систему, необхідно через електронний кабінет платника податків надіслати запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку.

