Частная пенсия в Украине: как она работает и стоит ли откладывать
- Частная пенсия — это добровольные накопления через негосударственные фонды, которые инвестируют средства и могут их приумножать.
- Такой вариант дает больше контроля над сбережениями, но в то же время сопряжен с рисками из-за экономической нестабильности.
В Украине действует солидарная пенсионная система. Согласно ей, люди, которые сегодня работают и платят взносы, обеспечивают выплаты нынешним пенсионерам.
Что такое частная пенсия и каковы ее преимущества, читайте в нашем материале.
Частная пенсия: как работает
Параллельно с солидарной системой в Украине уже существует еще один вариант — добровольные накопления. Люди могут самостоятельно откладывать деньги на старость через негосударственные пенсионные фонды. Именно это и называют условной “частной пенсией”.
Как пояснил пенсионный эксперт Сергей Коробкин в комментарии 24 Каналу, такие фонды работают по принципу инвестирования. Люди делают взносы, а фонд вкладывает эти средства в различные финансовые инструменты, такие как акции, облигации и другие активы.
Благодаря этому деньги со временем могут приумножаться за счет инвестиционного дохода. В результате человек в будущем получает не только свои взносы, но и определенную дополнительную прибыль.
Важно и то, что эти накопления не заменяют государственную пенсию — они существуют параллельно с обязательной системой.
Преимущества частной пенсии
По словам эксперта, у такого формата есть несколько очевидных плюсов:
- Во-первых, человек сам контролирует свои накопления и может дополнительно формировать финансовую «подушку» на старость.
- Во-вторых, средства инвестируются, а это дает шанс на их рост.
- Накопленные фонды можно передать по наследству.
Сергей Коробкин отмечает, что в Украине действует около 60 фондов, часть из которых работает с международным капиталом и уже имеет многолетний опыт работы. Государство, в свою очередь, установило правила контроля за такими учреждениями.
Стоит ли откладывать на частную пенсию в Украине
В то же время эксперт подчеркивает, что частная пенсия 2026 — это не только возможности, но и риски.
Главный из них — экономическая нестабильность. Рынок может колебаться, а это влияет на доходность инвестиций. В некоторых случаях фонды или финансовые учреждения могут даже закрываться, хотя в Украине предусмотрены механизмы, чтобы люди не теряли деньги.
Есть и более общие риски, которые касаются любой страны, в частности финансовые кризисы, войны или другие форс-мажорные обстоятельства.
Как отмечает Коробкин, в стабильных экономиках такие накопления работают более предсказуемо. В украинских реалиях, особенно во время войны, делать долгосрочные прогнозы значительно сложнее.
Какие бывают негосударственные пенсионные фонды
В Украине закон позволяет работать трем типам таких фондов:
- открытые — доступные для любого;
- корпоративные — созданные для работников конкретных компаний;
- профессиональные — для людей определенных профессий.
Изменится ли пенсионная система
Сейчас украинская пенсионная система формально имеет три уровня: солидарный, накопительный и добровольный. Но обязательный накопительный уровень пока не введен.
Власти неоднократно заявляли о пенсионной реформе. Среди возможных изменений — обновление солидарной системы и постепенное внедрение накопительного уровня. Также обсуждается повышение минимальной пенсии до 6 тыс. грн.
Сергей Коробкин отмечает, что решение о частных накоплениях следует принимать взвешенно.
С одной стороны, это возможность самостоятельно позаботиться о будущем. С другой — всегда есть фактор риска, особенно в условиях экономической неопределенности.