В Украине действует солидарная пенсионная система. Согласно ей, люди, которые сегодня работают и платят взносы, обеспечивают выплаты нынешним пенсионерам.

Частная пенсия: как работает

Параллельно с солидарной системой в Украине уже существует еще один вариант — добровольные накопления. Люди могут самостоятельно откладывать деньги на старость через негосударственные пенсионные фонды. Именно это и называют условной “частной пенсией”.

Как пояснил пенсионный эксперт Сергей Коробкин в комментарии 24 Каналу, такие фонды работают по принципу инвестирования. Люди делают взносы, а фонд вкладывает эти средства в различные финансовые инструменты, такие как акции, облигации и другие активы.

Благодаря этому деньги со временем могут приумножаться за счет инвестиционного дохода. В результате человек в будущем получает не только свои взносы, но и определенную дополнительную прибыль.

Важно и то, что эти накопления не заменяют государственную пенсию — они существуют параллельно с обязательной системой.

Преимущества частной пенсии

По словам эксперта, у такого формата есть несколько очевидных плюсов:

Во-первых, человек сам контролирует свои накопления и может дополнительно формировать финансовую «подушку» на старость.

Во-вторых, средства инвестируются, а это дает шанс на их рост.

Накопленные фонды можно передать по наследству.

Сергей Коробкин отмечает, что в Украине действует около 60 фондов, часть из которых работает с международным капиталом и уже имеет многолетний опыт работы. Государство, в свою очередь, установило правила контроля за такими учреждениями.

Стоит ли откладывать на частную пенсию в Украине

В то же время эксперт подчеркивает, что частная пенсия 2026 — это не только возможности, но и риски.

Главный из них — экономическая нестабильность. Рынок может колебаться, а это влияет на доходность инвестиций. В некоторых случаях фонды или финансовые учреждения могут даже закрываться, хотя в Украине предусмотрены механизмы, чтобы люди не теряли деньги.

Есть и более общие риски, которые касаются любой страны, в частности финансовые кризисы, войны или другие форс-мажорные обстоятельства.

Как отмечает Коробкин, в стабильных экономиках такие накопления работают более предсказуемо. В украинских реалиях, особенно во время войны, делать долгосрочные прогнозы значительно сложнее.

Какие бывают негосударственные пенсионные фонды

В Украине закон позволяет работать трем типам таких фондов:

открытые — доступные для любого;

корпоративные — созданные для работников конкретных компаний;

профессиональные — для людей определенных профессий.

Изменится ли пенсионная система

Сейчас украинская пенсионная система формально имеет три уровня: солидарный, накопительный и добровольный. Но обязательный накопительный уровень пока не введен.

Власти неоднократно заявляли о пенсионной реформе. Среди возможных изменений — обновление солидарной системы и постепенное внедрение накопительного уровня. Также обсуждается повышение минимальной пенсии до 6 тыс. грн.

Сергей Коробкин отмечает, что решение о частных накоплениях следует принимать взвешенно.

С одной стороны, это возможность самостоятельно позаботиться о будущем. С другой — всегда есть фактор риска, особенно в условиях экономической неопределенности.

