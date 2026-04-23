В Україні діє солідарна пенсійна система. Відповідно до неї люди, які сьогодні працюють і сплачують внески, забезпечують виплати для нинішніх пенсіонерів.

Приватна пенсія: як працює

Паралельно з солідарною системою, в Україні вже існує ще один варіант — добровільні накопичення. Люди можуть самостійно відкладати гроші на старість через недержавні пенсійні фонди. Саме це і називають умовною “приватною пенсією”.

Як пояснив пенсійний експерт Сергій Коробкін у коментарі 24 Каналу, такі фонди працюють за принципом інвестування. Люди роблять внески, а фонд вкладає ці кошти в різні фінансові інструменти, як от акції, облігації та інші активи.

Завдяки цьому гроші можуть з часом примножуватися за рахунок інвестиційного доходу. У результаті людина в майбутньому отримує не лише свої внески, а й певний додатковий прибуток.

Важливо й те, що ці накопичення не замінюють державну пенсію — вони існують паралельно з обов’язковою системою.

Переваги приватної пенсії

За словами експерта, у такого формату є кілька очевидних плюсів:

По-перше, людина сама контролює свої накопичення і може додатково формувати фінансову “подушку” на старість.

По-друге, кошти інвестуються, а це дає шанс на їхнє зростання.

Накопичені фонди можна передати у спадок.

Сергій Коробкін наголошує, що в Україні діє близько 60 фондів, частина з яких працює з міжнародним капіталом і вже має тривалий досвід роботи. Держава, у свою чергу, встановила правила контролю за такими установами.

Чи варто відкладати на приватну пенсію в Україні

Водночас експерт підкреслює, що приватна пенсія 2026 — це не лише про можливості, а й про ризики.

Головний із них — економічна нестабільність. Ринок може коливатися, а це впливає на дохідність інвестицій. У деяких випадках фонди або фінансові установи можуть навіть закриватися, хоча в Україні передбачені механізми, щоб люди не втрачали грошей.

Є й більш загальні ризики, які стосуються будь-якої країни, зокрема фінансові кризи, війни чи інші форс-мажорні обставини.

Як зазначає Коробкін, у стабільних економіках такі накопичення працюють передбачуваніше. В українських реаліях, особливо під час війни, робити довгострокові прогнози значно складніше.

Які бувають недержавні пенсійні фонди

В Україні закон дозволяє працювати трьом типам таких фондів:

відкриті — доступні для будь-кого;

корпоративні — створені для працівників конкретних компаній;

професійні — для людей певних професій.

Чи зміниться пенсійна система

Зараз українська пенсійна система формально має три рівні: солідарний, накопичувальний і добровільний. Але обов’язковий накопичувальний рівень поки що не запроваджений.

В уряді неодноразово говорили про пенсійну реформу. Серед можливих змін — оновлення солідарної системи та поступове впровадження накопичувального рівня. Також обговорюється підвищення мінімальної пенсії до 6 тис. грн.

Сергій Коробкін наголошує, що рішення про приватні накопичення варто приймати зважено.

З одного боку, це можливість самостійно подбати про майбутнє. З іншого — завжди є фактор ризику, особливо в умовах економічної невизначеності.

