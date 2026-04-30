По данным Опендабот, сумма задолженности украинцев продолжает расти. Вопреки распространенному мнению, наибольшая задолженность у украинцев накапливается не за коммунальные услуги. Существует другая категория, которая значительно опережает все остальные по количеству судебных дел.

Так за что же именно украинцы задолжали больше всего, читайте далее в материале.

Долги украинцев в 2026 году и сравнение с 2025 годом

По состоянию на начало марта 2026 года в Едином реестре должников насчитывается более 9,5 млн записей. Количество долгов украинцев в 2026 году увеличилось на 514 360 — это примерно на 6% больше, чем в прошлом году.

Сейчас смотрят

Сам реестр является динамичным, ведь исполнительные производства постоянно открываются и закрываются, поэтому общая цифра меняется ежедневно.

Среди категорий, за что украинцы задолжали больше всего, — это нарушение правил дорожного движения. За неуплату штрафов за нарушение правил дорожного движения открыто более 2 млн производств, или 21% от общего количества.

Почти столько же приходится на другие административные правонарушения, не связанные с безопасностью на дорогах, — это 1,93 млн случаев, или 20%.

Еще 1,65 млн дел (17,3%) — это различные взыскания в пользу государственного бюджета: штрафы, санкции и обязательные платежи. Долги за коммунальные услуги составляют более 816 тыс. случаев, или 8,6%.

В то же время самой большой категорией остаются так называемые “прочие” долги — 2,1 млн производств, или 22%. Это те случаи, которые исполнители не отнесли к отдельно определенным категориям.

Как объясняет частный исполнитель Андрей Авторгов, причина роста долгов украинцев в категории “прочие” — в изменении подхода к классификации.

Министерство юстиции обновило категории взысканий, чтобы лучше отслеживать проблемные производства. В то же время часть дел — например, между физическими или юридическими лицами — не попадает под новые категории. Из-за этого они временно учитываются как “прочие”, что и влияет на статистику.

Какие долги украинцев в 2026 году растут быстрее всего

Наиболее быстрый рост зафиксировали в категории специальной конфискации, ведь количество производств увеличилось на 63% — с 1 049 до 1 709.

Также заметно увеличилось количество дел об обращении взыскания на имущество — с 17 173 до 23 548, что составляет +37%.

Где больше всего должников

Больше всего производств сосредоточено в Днепропетровской области — 1 052 990, или около 11% от общего количества.

Далее следуют:

Харьковская область — 675 207 (7%);

Киев — 667 215 (7%);

Одесская область — 585 193 (6%);

Донецкая область — 526 300 (6%).

Кто чаще имеет долги

Подавляющее большинство долгов приходится на мужчин — 7,1 млн производств, или 74% всех записей. На женщин — 2 441 015 производств, что составляет 26%.

В то же время один должник может иметь сразу несколько исполнительных производств, поэтому эти цифры не отражают точное количество людей, а лишь общее количество долгов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.