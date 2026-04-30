Борги українців у 2026 році продовжують зростати: кому громадяни винні найбільше
- У 2026 році в Україні кількість боргів у Єдиному реєстрі боржників продовжує зростати.
- Найбільша частка боргів припадає не на комунальні послуги, а на штрафи та адміністративні правопорушення, зокрема ПДР.
- Найбільше виконавчих проваджень зафіксовано у Дніпропетровській області, Києві та Харківській областях.
За даними Опендабот, кількість боргів українців продовжує зростати. Усупереч поширеній думці, найбільше боргів в українців накопичується не за комунальні послуги. Є інша категорія, яка суттєво випереджає всі інші за кількістю проваджень.
Борги українців у 2026 та порівняння до 2025 року
Станом на початок березня 2026 року у Єдиному реєстрі боржників налічується понад 9,5 млн записів. Кількість боргів українців у 2026 році побільшала на 514 360 — це приблизно на 6% більше, ніж торік.
За що українці найчастіше сплачують штрафи
Сам реєстр є динамічним, адже виконавчі провадження постійно відкривають і закривають, тому загальна цифра змінюється щодня.
Серед категорій, за що найбільше заборгували українці, —це порушення правил ПДР. За несплату штрафів через порушення правил дорожнього руху відкрито понад 2 млн проваджень, або 21% від загальної кількості.
Майже стільки ж припадає на інші адміністративні правопорушення, які не пов’язані з безпекою на дорогах, це 1,93 млн випадків, або 20%.
Ще 1,65 млн проваджень (17,3%) — це різні стягнення на користь державного бюджету: штрафи, санкції та обов’язкові платежі. Борги за комунальні послуги становлять понад 816 тис. випадків, або 8,6%.
Водночас найбільшою категорією залишаються так звані “інші” борги — 2,1 млн проваджень, або 22%. Це ті випадки, які виконавці не віднесли до окремо визначених категорій.
Як пояснює приватний виконавець Андрій Авторгов, причина росту боргів українців у категорії “інші” — у зміні підходу до класифікації.
Міністерство юстиції оновило категорії стягнень, щоб краще відстежувати проблемні провадження. Водночас частина справ — наприклад, між фізичними або юридичними особами — не потрапляє під нові категорії. Через це вони тимчасово обліковуються як “інші”, що й впливає на статистику.
Які борги українців у 2026 році зростають найшвидше
Найбільш швидке зростання зафіксували в категорії спеціальної конфіскації, адже кількість проваджень збільшилась на 63% — з 1 049 до 1 709.
Також помітно побільшало справ щодо звернення стягнення на майно — з 17 173 до 23 548, що становить +37%.
Де найбільше боржників
Найбільше проваджень зосереджено у Дніпропетровській області — 1 052 990, або близько 11% від загальної кількості.
Далі йдуть:
- Харківська область — 675 207 (7%);
- Київ — 667 215 (7%);
- Одеська область — 585 193 (6%);
- Донецька область — 526 300 (6%).
Хто частіше має борги
Переважна більшість боргів припадає на чоловіків — 7,1 млн проваджень, або 74% усіх записів. На жінок — 2 441 015 проваджень, що становить 26%.
Водночас один боржник може мати одразу кілька виконавчих проваджень, тому ці цифри не відображають точну кількість людей, а лише загальну кількість боргів.