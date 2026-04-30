За даними Опендабот, кількість боргів українців продовжує зростати. Усупереч поширеній думці, найбільше боргів в українців накопичується не за комунальні послуги. Є інша категорія, яка суттєво випереджає всі інші за кількістю проваджень.

Борги українців у 2026 та порівняння до 2025 року

Станом на початок березня 2026 року у Єдиному реєстрі боржників налічується понад 9,5 млн записів. Кількість боргів українців у 2026 році побільшала на 514 360 — це приблизно на 6% більше, ніж торік.

Сам реєстр є динамічним, адже виконавчі провадження постійно відкривають і закривають, тому загальна цифра змінюється щодня.

Серед категорій, за що найбільше заборгували українці, —це порушення правил ПДР. За несплату штрафів через порушення правил дорожнього руху відкрито понад 2 млн проваджень, або 21% від загальної кількості.

Майже стільки ж припадає на інші адміністративні правопорушення, які не пов’язані з безпекою на дорогах, це 1,93 млн випадків, або 20%.

Ще 1,65 млн проваджень (17,3%) — це різні стягнення на користь державного бюджету: штрафи, санкції та обов’язкові платежі. Борги за комунальні послуги становлять понад 816 тис. випадків, або 8,6%.

Водночас найбільшою категорією залишаються так звані “інші” борги — 2,1 млн проваджень, або 22%. Це ті випадки, які виконавці не віднесли до окремо визначених категорій.

Як пояснює приватний виконавець Андрій Авторгов, причина росту боргів українців у категорії “інші” — у зміні підходу до класифікації.

Міністерство юстиції оновило категорії стягнень, щоб краще відстежувати проблемні провадження. Водночас частина справ — наприклад, між фізичними або юридичними особами — не потрапляє під нові категорії. Через це вони тимчасово обліковуються як “інші”, що й впливає на статистику.

Які борги українців у 2026 році зростають найшвидше

Найбільш швидке зростання зафіксували в категорії спеціальної конфіскації, адже кількість проваджень збільшилась на 63% — з 1 049 до 1 709.

Також помітно побільшало справ щодо звернення стягнення на майно — з 17 173 до 23 548, що становить +37%.

Де найбільше боржників

Найбільше проваджень зосереджено у Дніпропетровській області — 1 052 990, або близько 11% від загальної кількості.

Далі йдуть:

Харківська область — 675 207 (7%);

Київ — 667 215 (7%);

Одеська область — 585 193 (6%);

Донецька область — 526 300 (6%).

Хто частіше має борги

Переважна більшість боргів припадає на чоловіків — 7,1 млн проваджень, або 74% усіх записів. На жінок — 2 441 015 проваджень, що становить 26%.

Водночас один боржник може мати одразу кілька виконавчих проваджень, тому ці цифри не відображають точну кількість людей, а лише загальну кількість боргів.

