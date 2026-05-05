Ігнорування використання ременів безпеки значно підвищує ризик отримання тяжких травм або може навіть призвести до загибелі людини в разі дорожньо-транспортної пригоди.

Якщо внаслідок ДТП пасажири, які не були пристебнуті, отримають травми середньої тяжкості або тяжкі тілесні ушкодження, водій може отримати серйозне покарання, включно з великими штрафами, виправними роботами або обмеженням волі.

Який передбачено штраф для водіїв за непристебнутий ремінь у 2026 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Штраф для водіїв за непристебнутий ремінь: на кого накладається

Водій повинен не лише сам пристібатися ременем безпеки, але й стежити, щоб пасажири також були пристебнуті.

У разі порушення патрульна поліція може виписати штраф як на водія, так і на кожного непристебнутого пасажира окремо. Це означає, що загальна сума штрафів може збільшуватися залежно від кількості порушників у салоні.

Який штраф за непристебнутий ремінь в Україні 2026

Відповідно до статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення, непристебнутий ремінь безпеки карається штрафом у вигляді тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як розповіли у Національній поліції, за непристебнутий ремінь безпеки доведеться сплатити штраф у розмірі 510 грн.

Якщо пасажир не пристебнувся ременем, то штраф накладається на водія. Саме водій несе відповідальність за всіх пасажирів у салоні.

Зверніть увагу! Штраф за непристебнутий ремінь сплачує безпосередньо водій. Тому йому необхідно контролювати виконання правила всіма пасажирами.

Винятки є лише для водіїв і пасажирів з інвалідністю, оперативних і спеціальних транспортних засобів.

