Выплаты на детей остаются одной из важнейших форм государственной помощи украинским семьям. Для многих семей эти средства имеют практическое значение, ведь помогают покрывать повседневные расходы на уход за ребенком, питание, одежду и другие базовые нужды.

Когда будут выплаты на детей в мае и какие реформы планирует правительство, читайте в нашем материале.

Когда будут детские выплаты в мае 2026 года

В Украине продолжается финансирование социальных выплат, и первые средства уже получили граждане, имеющие на них право. Речь идет о пенсионерах, получателях страховых выплат и различных видов государственной помощи. Также начали получать детские выплаты в мае семьи с детьми.

По данным ПФУ, по состоянию на 5 мая государство уже направило значительные ресурсы на поддержку населения. Всего профинансировано десятки миллиардов гривен, в частности:

на пенсионные выплаты – 17,3 млрд грн (через почтового оператора – 2,4 млрд грн, через банки – 14,9 млрд грн);

на страховые выплаты – 1,6 млрд грн, из них 0,3 млрд грн направлено на больничные;

на социальные пособия и другие выплаты – 9,6 млрд грн.

Для многих получателей важно знать, когда будет финансирование детских выплат за май, поскольку эти средства покрывают ежедневные расходы на ребенка. Тем, кто еще не получил деньги, не стоит волноваться, ведь финансирование социальных выплат ПФУ осуществляет с 4 по 25 число каждого месяца.

Финансирование детских выплат за май и обновленная система

Как сообщила в своем Telegram-канале премьер-министр Юлия Свириденко, параллельно продолжается реализация обновленной системы поддержки семей с детьми. Она заработала в этом году и охватывает различные этапы — от беременности до ухода за малышом.

По состоянию на 4 мая помощь уже получили почти 170 тыс. украинских семей.

Поддержка предусматривает несколько ключевых направлений, в частности в период беременности и рождения ребенка:

почти 28 тысяч женщин получили единовременную помощь при рождении ребенка — 50 тыс. грн;

около 20 тысяч женщин воспользовались выплатами в связи с беременностью и родами — по 7 тыс. грн ежемесячно.

На уход за ребенком:

более 114 тысяч семей уже получают ежемесячное пособие по уходу за ребенком до одного года — 7 тыс. грн;

более 5 тысяч семей воспользовались программой єЯсла, которая предусматривает 8 тыс. грн ежемесячно для родителей или опекунов, возвращающихся на работу после первого года жизни ребенка. Эти средства можно направить на уход, образование или необходимые услуги для ребенка.

Что изменится в ближайшее время для семей с детьми

Правительство готовит дальнейшее совершенствование системы выплат. В частности, уже с марта появилась возможность открывать специальный счет для получения пособия в Ощадбанке.

Следующий шаг — цифровизация процесса. Планируется, что все “детские” выплаты можно будет оформлять через Дію и получать на одну карту. Также готовятся решения относительно более гибких сроков использования средств.

