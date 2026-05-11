Внутрішньо переміщені особи залишаються однією з найбільш вразливих категорій населення в Україні. Через війну тисячі сімей були змушені залишити свої домівки, втратили стабільний дохід та потребують державної підтримки для забезпечення базових потреб.

Коли приходять виплати ВПО у 2026 році та які зміни запровадили, читайте в нашому матеріалі.

Коли приходять гроші для ВПО та що змінили в уряді

Уряд періодично переглядає механізми надання допомоги, аби адаптувати їх до реальних потреб переселенців.

На урядовому порталі оприлюднили постанову Кабінету Міністрів України №390, якою внесли зміни до порядку надання допомоги на проживання для ВПО.

Одним із ключових нововведень стало продовження терміну отримання допомоги. Якщо раніше виплати могли нараховувати максимум протягом чотирьох шестимісячних періодів, то тепер їхню кількість збільшили до п’яти.

Фактично це означає, що частина переселенців зможе довше отримувати фінансову підтримку від держави.

Уряд також відновив можливість отримання виплат для сімей ВПО з дітьми. Тепер допомога на дитину призначатиметься незалежно від рівня доходів батьків.

Втім, сім’я повинна відповідати кільком умовам. Зокрема, враховуватимуть майновий стан родини, фактичне місце проживання та те, чи навчаються діти.

Коли призначатимуть виплати на дітей

Для родин переселенців встановили окремі строки призначення допомоги. Якщо заяву до Пенсійного фонду подати до 1 травня 2026 року, виплати на дітей нарахують заднім числом — починаючи з 1 лютого 2026 року.

У разі звернення після цієї дати допомогу призначатимуть уже з місяця подання заяви. Оновлення також стосуються пенсіонерів та сімей, у складі яких є люди, що втратили працездатність.

Йдеться про випадки, коли допомогу раніше припинили через перевищення допустимого рівня середньомісячного доходу на одного члена сім’ї. Тепер такі родини можуть повторно звернутися по виплати, оскільки змінився прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

Станом на 1 січня 2026 року цей показник становить 2 595 грн. Відповідно, граничний рівень доходу для призначення допомоги тепер складає 10 380 грн на одну особу.

Якщо документи до територіального органу Пенсійного фонду подати до 1 травня 2026 року, допомогу призначать із 1 січня 2026 року.

Для тих, хто звернеться пізніше, виплати нараховуватимуть уже з місяця подання заяви.

Коли приходять гроші для ВПО: терміни

Нагадаємо, що з 1 липня 2025 року функції з адміністрування соціальних виплат, що фінансуються з державного бюджету, були передані Пенсійному фонду України. Раніше ці повноваження виконували органи соціального захисту населення. Передача відбулася на підставі постанов Кабінету Міністрів України № 695, № 765 та № 766.

Водночас уряд чітко регламентував усі етапи нового механізму — від формування виплатних відомостей до безпосереднього перерахування коштів отримувачам.

У постанові Кабінету Міністрів України № 765 визначено окремий графік, в яких числах приходять виплати ВПО.

Коли приходять гроші для ВПО, графік виплат:

Згідно з документом, Міністерство соціальної політики двічі на місяць — до 12 та до 25 числа — спрямовує до Пенсійного фонду України бюджетні кошти для здійснення відповідних виплат. Підставою для цього є сформовані переліки нарахувань.

У свою чергу, Пенсійний фонд України після отримання зазначеного фінансування перераховує кошти до АТ Ощадбанк для подальшого зарахування отримувачам. Виплата здійснюється у визначені строки — до 15 та до 28 числа кожного місяця.

