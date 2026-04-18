С 1 марта в Украине традиционно провели индексацию пенсий, и правительство объявило о повышении выплат с применением коэффициента 1,121.

Однако после получения обновленных сумм многие пенсионеры были разочарованы, ведь реального роста они почти не ощутили. В некоторых случаях повышение оказалось минимальным или вообще незаметным, что вызвало немало вопросов и непонимания относительно того, как именно произошел перерасчет.

Как проверить, насколько выросла пенсия после индексации, читайте в нашем материале.

Как изменится пенсия после индексации

Как пояснил министр социальной политики Денис Улютин во время эфира телемарафона, основной принцип индексации в 2026 году заключается в том, что повышение начисляется не на всю сумму пенсии, а только на ее базовую часть, так называемый “основной размер” пенсии.

Например, если человек получает 5 000 грн и вся эта сумма сформирована из заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы, тогда повышение будет более ощутимым, около 600 грн.

Но если из этих 5 000 грн часть — это различные надбавки или доплаты, не связанные со страховым стажем (например, «дотяжки» до минимального уровня), то индексация применяется только к основной части.

То есть, условно, если “основа” пенсии составляет 4 500 грн, а еще 500 грн — это доплаты, то именно на эти 4 500 грн и будет начисляться повышение. Из-за этого фактический рост выплат может быть значительно меньше, чем ожидают пенсионеры.

Где проверить повышение пенсии после индексации

После ежегодной индексации многие пенсионеры задумываются, действительно ли выросли их выплаты и на сколько именно. Проверить это сегодня можно без походов в учреждения, ведь достаточно зайти в электронный кабинет на сайте Пенсионного фонда Украины.

Для этого понадобится любое устройство с доступом к интернету, телефон, планшет или компьютер, а также один из способов входа: электронная подпись, BankID или Дія.Підпис.

После перехода на официальный портал нужно нажать Вход и выбрать удобный вариант авторизации. Если это первый вход, система может попросить подтвердить личные данные.

В личном кабинете стоит открыть раздел Моя пенсия. Именно там отображается вся актуальная информация:

Текущий размер выплаты, когда в последний раз ее пересчитывали и по какой причине — из-за индексации, дополнительного стажа или других надбавок.

В удобной форме можно увидеть, какой была пенсия раньше и какой стала после изменений, а также дату, с которой начала действовать новая сумма.

Если после индексации сумма не изменилась, это не всегда означает ошибку.

Помимо проверки суммы, в электронном кабинете можно скачать справку о пенсии в формате PDF, просмотреть историю выплат или даже обратиться в Пенсионный фонд онлайн.

Почему после переиндексации пенсии у всех выросли на разную сумму

Многих пенсионеров интересует, как рассчитать, выросла ли пенсия после индексации и что именно изменило правительство в 2026 году. Как пояснил специалист Сети права, адвокат Дмитрий Корсун, главная проблема заключается в том, что индексация пенсий произошла неравномерно, и не все получили одинаковое повышение.

Для большинства пенсионеров был применен коэффициент индексации 1,121. Однако для тех, кому пенсии были назначены раньше, действуют другие, более низкие коэффициенты. Кроме того, правительство установило ограничение: максимальное повышение пенсии не может превышать 2 595 гривен.

Еще одна сложность заключается в том, что люди часто не видят отдельных доплат в своих расчетах. Это не означает, что их нет — просто в соответствии с постановлением Кабмина №209 они включены в общую сумму пенсии и не отображаются отдельно.

Из-за этого возникает ситуация, когда даже при большем расчетном повышении фактическая сумма выглядит меньшей или непонятной.

Кроме того, существуют доплаты к минимальной пенсии, которые могут фактически “поглощать” часть индексации. Именно поэтому многие пенсионеры ощущают несправедливость: на бумаге повышение вроде бы есть, но фактически его сложно увидеть.

Как пояснил адвокат, Кабинет Министров предусмотрел индексацию пенсий с применением коэффициента 1,121, но для более поздних пенсий установил отдельные показатели.

В частности, для пенсий, назначенных или пересчитанных с использованием более поздних показателей средней заработной платы, применяются следующие коэффициенты:

для 2021–2022 годов — 1,061,

для 2023 года — 1,048,

для 2024 года — 1,036,

для 2025 года — 1,024.

Логика правительства заключается в том, что новые пенсии уже рассчитаны с учетом более высоких показателей средней заработной платы, поэтому их индексация должна быть меньше.

Однако именно этот подход вызывает наибольшие споры, ведь фактически люди оказываются в неравных условиях: одним повышение начисляют в полном объеме, другим — с понижающими коэффициентами.

Для тех, кто хочет самостоятельно проверить свою пенсию, важно иметь не просто выписку из банка, а полный пакет документов: протокол назначения или перерасчета пенсии и расчет заработка. В этих документах можно увидеть структуру выплат.

Как проверить, выросла ли пенсия после индексации

Прежде всего нужно найти показатель средней заработной платы за три года до выхода на пенсию. Затем этот показатель умножается на все коэффициенты индексации, которые применялись после назначения пенсии. Далее учитывается индивидуальный коэффициент заработка (после оптимизации) и коэффициент страхового стажа.

После умножения этих показателей получается базовый размер пенсии. К нему отдельно добавляются различные надбавки, за исключением некоторых категорий, таких как индексационные, военные или адресные выплаты.

Важно также проверить, есть ли доплата к минимальной пенсии. Она может уменьшиться или исчезнуть после перерасчета, и тогда фактическое повышение будет меньше, чем ожидалось.

Итак, в 2026 году система индексации пенсий стала более сложной и менее прозрачной для рядового гражданина.

Формально повышение произошло, но из-за различных коэффициентов, ограничений и скрытых в общей сумме доплат реальный эффект для многих пенсионеров оказался не таким ощутимым, как ожидалось.

