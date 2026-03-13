Социальные выплаты — это помощь от государства, от которой зависит жизнь социально незащищенных слоев населения. Среди них пенсионеры, люди с инвалидностью и многодетные семьи.

Поэтому мы решили разобраться, планируется ли повышение социальных выплат в 2026 году и какие шаги в этом направлении готовит правительство.

Будет ли повышение социальных выплат в 2026 году

С 1 января произошло повышение социальных выплат в 2026 году. Это стало возможным благодаря повышению минимальной заработной платы до 8 647 грн, а также росту прожиточного минимума. От этих показателей зависит размер многих социальных выплат.

Также с 1 января повышены социальные выплаты 2026 при рождении ребенка и ежемесячное пособие на ребенка. В частности, единовременная выплата при рождении ребенка сейчас составляет 50 000 грн, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1 года выросло до 7 000 грн, а для детей с инвалидностью — до 10 500 грн.

Повышение социальных выплат в 2026 году: что известно о пенсиях

В Украине с 1 марта 2026 года проводится очередная индексация пенсий на 12,1%. Об этом сообщил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин. Повышение выплат коснется всех пенсионеров, получающих пенсии через Пенсионный фонд Украины.

По словам министра, индексация в этом году превышает уровень инфляции за 2025 год на 4%, что позволяет компенсировать часть обесценивания пенсий.

После перерасчета пенсии вырастут как минимум на 100 грн и не более чем на 2 595 грн, — уточнили в Министерстве социальной политики.

Индексация охватывает следующие категории:

пенсионеры общей системы (государственное пенсионное страхование);

военные пенсионеры;

лиц с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы;

получателей пенсий за особые заслуги;

бывших работников органов местного самоуправления и других лиц, которым выплаты назначались по специальным условиям;

лиц, пострадавших от несчастных случаев на производстве.

Социальные выплаты в 2026 году: предусмотрено ли их повышение для отдельных категорий

В ПФУ пояснили, что с 1 марта предусмотрено дополнительное повышение минимальных пенсий для отдельных категорий граждан в соответствии с постановлением Кабинета министров №236.

Кто получит повышение выплат:

Неработающие пенсионеры в возрасте от 65 лет с полным страховым стажем (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин), получающие пенсию по общеобязательному государственному пенсионному страхованию, — минимальная выплата увеличена с 3 758 грн до 4 213 грн (повышение на 455 грн).

Пенсионеры в возрасте 80 лет и старше с полным страховым стажем (25 лет для мужчин и 20 лет для женщин) — минимальная пенсия выросла с 3 758 грн до 4 213 грн (на 455 грн).

Пенсионеры в возрасте от 70 до 80 лет с полным страховым стажем (35/30 лет) — выплаты увеличены с 3 613 грн до 4 050 грн (на 437 грн).

Пенсионеры в возрасте до 70 лет с полным страховым стажем и лица с инвалидностью I группы (независимо от возраста и стажа) — минимальная пенсия выросла с 3 323 грн до 3 725 грн (на 402 грн).

Другие неработающие пенсионеры, независимо от возраста и закона, по которому назначена пенсия — с 3 038 грн до 3 406 грн (на 368 грн).

Если у пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет страховой стаж меньше 35 лет для мужчин или меньше 30 лет для женщин, ежемесячная доплата начисляется пропорционально имеющемуся стажу, исходя из максимальной суммы для этой категории — 4 050 грн.

При этом для лиц в возрасте от 75 до 80 лет с минимальным стажем (25/20 лет) размер пенсии не может быть меньше 4 050 грн.

Кроме того, устанавливаются ежемесячные компенсационные доплаты для пенсионеров старше 70 лет, если их пенсии меньше 10 340,35 грн:

до 570 грн — для людей старше 80 лет;

до 456 грн — для лиц в возрасте от 75 до 80 лет;

до 300 грн — для людей в возрасте от 70 до 75 лет.

Перерасчет пенсий осуществлен автоматически, без необходимости дополнительных обращений от пенсионеров, на основе материалов их пенсионных дел.

Выплата повышенных пенсий запланирована в выплатный период марта 2026 года — с 4 по 25 число месяца.

Кроме того, будет проведена индексация минимальных пенсионных выплат для лиц с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий.

В настоящее время средний размер пенсии составляет примерно 6 500 грн, однако значительная часть пенсионеров получает меньшие выплаты — более 4,3 млн пенсионеров получают пенсию ниже 6 000 грн.

Поэтому индексация является частью более широких системных изменений, направленных на повышение социальной справедливости и долгосрочную стабильность пенсионной системы. Министерство уже разработало новую модель пенсий и завершает работу над законопроектом, который закрепляет эти изменения.

Кроме того, чуть позже будет проведена отдельная индексация пенсий для работающих пенсионеров. Поэтому даже те, кто продолжает работать после выхода на пенсию, могут рассчитывать на повышение выплат.

