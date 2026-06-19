Станом на початок 2026 року обсяг інвестицій в індустріальні парки України становив 45,18 млрд грн. Таким чином, його зростання від початку 2024 року склало 48,1%.

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський на форумі Іndustrial Evolution: Виробництво вмикає економіку у Білій Церкві, презентуючи журнал Індустріальні парки 2026.

Що відомо про інвестиції в індустріальні парки України

– Є всі підстави очікувати, що у 2026 році кількість заводів, які збудовані або будуються в індустріальних парках, перевищить 50. Станом на початок року їх кількість сягнула 37, – відзначив Дмитро Кисилевський.

За даними, наведеними в журналі Індустріальні парки 2026, сумарна енергетична потужність, доступна для резидентів індустріальних парків в Україні, перевищила 300 МВт. Збудовані та відновлені промислові площі в ІП становлять 1,2 млн кв. м.

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В індустріальних парках України створено 4712 робочих місць. Лідерами за цим показником є індустріальний парк Френдлі Віндтехнолоджі (922) та Західноукраїнський промисловий хаб (898).

В рамках державної програми стимулювання розвитку інженерно-транспортної інфраструктури індустріальних парків у 2024-25 роках профінансовано 56 проектів на загальну суму 1,98 млрд грн.

Ці кошти були надані на умовах співфінансування 50% на 50% (для прифронтових і деокупованих територій – 20% на 80%) та спрямовані на будівництво мереж електро-, газо- та водопостачання, реконструкцію підʼїзних шляхів та залізничних колій та ін. Державне фінансування отримали 22 індустріальні парки, які сумарно взяли на себе зобовʼязання побудувати не менше 110 тисяч кв. м. промислових площ та відкрити принаймні 44 нових виробничих підприємства. Відтак 1 грн державних інвестицій в промислову інфраструктуру дозволяє залучити 5-6 грн приватних інвестицій.

В бюджеті на 2026 рік на розвиток промислової інфраструктури індустріальних парків передбачено 1 млрд грн.

Індустріальні парки – складова політики розвитку українських виробників Зроблено в Україні. Вона зосереджена на стимулюванні виробництва, промислових інвестицій та несировинного експорту.

Фото: Дмитро Кисилевський

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