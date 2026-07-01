Субсидії-2026: що зміниться для українців з 1 липня
- Подати документи на субсидію для неопалювального сезону потрібно до 1 липня.
- Окремим категоріям громадян необхідно повторно оформити заяву.
- Субсидію можуть не призначити через великі покупки, заощадження або додаткове житло.
Українцям, які планують оформити житлову субсидію на неопалювальний сезон, варто подати заяву та необхідні документи до 1 липня. У такому разі виплату призначать із початку сезону — з 1 травня, якщо право на допомогу виникло раніше.
Про це повідомляють у Пенсійному фонді України.
Відповідно до пункту 75 Положення про порядок призначення житлових субсидій, якщо громадянин звертається за призначенням допомоги протягом двох місяців від початку неопалювального або опалювального сезону, субсидія призначається з початку відповідного сезону.
Субсидії з 1 липня: кому потрібно повторно подати документи
Якщо родина вже отримувала житлову субсидію у попередньому періоді, повторно звертатися потрібно лише окремим категоріям громадян.
Подати заяву на призначення субсидії необхідно, якщо:
- фактична кількість людей, які проживають у домогосподарстві, менша за кількість зареєстрованих осіб;
- сім’я сплачує житлово-комунальні послуги за орендоване житло;
- домогосподарство планує отримувати субсидію у 2026 році на придбання скрапленого газу, твердого або рідкого пічного побутового палива;
- у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи, які змінили місце проживання.
Також звернутися із новою заявою та декларацією потрібно у разі змін у складі сім’ї або переліку житлово-комунальних послуг.
Як оформити субсидію до 1 липня
Подати документи можна кількома способами:
- особисто через сервісні центри Пенсійного фонду, органи місцевого самоврядування або центри надання адміністративних послуг;
- поштою на адресу органу Пенсійного фонду;
- онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, застосунок Пенсійний фонд України або портал Дія.
Коли субсидію можуть не призначити
У наданні житлової субсидії можуть відмовити, якщо родина має значні витрати або заощадження.
Зокрема, допомогу не призначать, якщо:
- була здійснена одноразова покупка на суму понад 50 тис. грн;
- на банківських рахунках зберігається понад 100 тис. грн;
- у власності є більше ніж одна квартира або будинок (виняток — житло у сільській місцевості або отримане у спадок).
У Пенсійному фонді нагадали: тим, хто належить до визначених категорій та подасть документи до 1 липня, субсидію призначать із початку неопалювального сезону.
На який період призначають субсидію
В Україні житлову субсидію можна оформити на два сезони:
- неопалювальний сезон — з 1 травня до 30 вересня;
- опалювальний сезон — з 1 жовтня до 30 квітня.
Зазвичай у травні проводять автоматичний перерахунок виплат на наступний період.
Як розраховується субсидія у 2026 році
Розмір субсидії визначається як різниця між вартістю комунальних послуг у межах соціальних нормативів та обов’язковим платежем домогосподарства.
Обов’язковий платіж для кожної сім’ї розраховується індивідуально та залежить від сукупного доходу всіх членів.
У деяких випадках після розрахунку громадяни можуть отримати 0 грн субсидії. Це означає, що обов’язковий платіж сім’ї дорівнює вартості комунальних послуг, або перевищує її у межах встановлених соціальних нормативів.