Українцям, які планують оформити житлову субсидію на неопалювальний сезон, варто подати заяву та необхідні документи до 1 липня. У такому разі виплату призначать із початку сезону — з 1 травня, якщо право на допомогу виникло раніше.

Про це повідомляють у Пенсійному фонді України.

Відповідно до пункту 75 Положення про порядок призначення житлових субсидій, якщо громадянин звертається за призначенням допомоги протягом двох місяців від початку неопалювального або опалювального сезону, субсидія призначається з початку відповідного сезону.

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Субсидії з 1 липня: кому потрібно повторно подати документи

Якщо родина вже отримувала житлову субсидію у попередньому періоді, повторно звертатися потрібно лише окремим категоріям громадян.

Подати заяву на призначення субсидії необхідно, якщо:

фактична кількість людей, які проживають у домогосподарстві, менша за кількість зареєстрованих осіб;

сім’я сплачує житлово-комунальні послуги за орендоване житло;

домогосподарство планує отримувати субсидію у 2026 році на придбання скрапленого газу, твердого або рідкого пічного побутового палива;

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи, які змінили місце проживання.

Також звернутися із новою заявою та декларацією потрібно у разі змін у складі сім’ї або переліку житлово-комунальних послуг.

Як оформити субсидію до 1 липня

Подати документи можна кількома способами:

особисто через сервісні центри Пенсійного фонду, органи місцевого самоврядування або центри надання адміністративних послуг;

поштою на адресу органу Пенсійного фонду;

онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, застосунок Пенсійний фонд України або портал Дія.

Коли субсидію можуть не призначити

У наданні житлової субсидії можуть відмовити, якщо родина має значні витрати або заощадження.

Зокрема, допомогу не призначать, якщо:

була здійснена одноразова покупка на суму понад 50 тис. грн;

на банківських рахунках зберігається понад 100 тис. грн;

у власності є більше ніж одна квартира або будинок (виняток — житло у сільській місцевості або отримане у спадок).

У Пенсійному фонді нагадали: тим, хто належить до визначених категорій та подасть документи до 1 липня, субсидію призначать із початку неопалювального сезону.

На який період призначають субсидію

В Україні житлову субсидію можна оформити на два сезони:

неопалювальний сезон — з 1 травня до 30 вересня;

опалювальний сезон — з 1 жовтня до 30 квітня.

Зазвичай у травні проводять автоматичний перерахунок виплат на наступний період.

Як розраховується субсидія у 2026 році

Розмір субсидії визначається як різниця між вартістю комунальних послуг у межах соціальних нормативів та обов’язковим платежем домогосподарства.

Обов’язковий платіж для кожної сім’ї розраховується індивідуально та залежить від сукупного доходу всіх членів.

У деяких випадках після розрахунку громадяни можуть отримати 0 грн субсидії. Це означає, що обов’язковий платіж сім’ї дорівнює вартості комунальних послуг, або перевищує її у межах встановлених соціальних нормативів.

Джерело : Пенсійний фонд

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