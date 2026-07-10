Виплати по 50 тис. грн після полону розширили на поліцейських та рятувальників
- Уряд розширив програму щомісячних виплат у розмірі 50 тис. грн для звільнених із російського полону захисників, які потребують тривалого стаціонарного лікування.
- Окрім військовослужбовців, таку фінансову підтримку зможуть отримувати поліцейські та представники служби цивільного захисту.
Кабінет міністрів розширив щомісячні виплати у розмірі 50 тис. грн на місяць для захисників, які після звільнення з російського полону потребують тривалого стаціонарного лікування.
Про це повідомляє прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Хто може отримати 50 тис. грн після полону
За інформацією Свириденко, виплату в розмірі 50 тис. грн, крім українських військових, зможуть отримати поліцейські та представники служби цивільного захисту, які також перебували у російському полоні.
– Це захисники, які потребують стаціонарного лікування більш ніж 30 днів через захворювання, поранення, контузію чи каліцтво, – зазначила вона.
На думку Свириденко, завдання держави полягає в тому, щоб забезпечити гідне життя всіх українських захисників, які пережили нелюдські умови в російському полоні.
11 жовтня 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав закон №13627 про щомісячні виплати у розмірі 50 тис. грн звільненим з полону військовослужбовцям, які потребують тривалого стаціонарного лікування.