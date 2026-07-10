Кабінет міністрів розширив щомісячні виплати у розмірі 50 тис. грн на місяць для захисників, які після звільнення з російського полону потребують тривалого стаціонарного лікування.

Про це повідомляє прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Хто може отримати 50 тис. грн після полону

За інформацією Свириденко, виплату в розмірі 50 тис. грн, крім українських військових, зможуть отримати поліцейські та представники служби цивільного захисту, які також перебували у російському полоні.

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– Це захисники, які потребують стаціонарного лікування більш ніж 30 днів через захворювання, поранення, контузію чи каліцтво, – зазначила вона.

На думку Свириденко, завдання держави полягає в тому, щоб забезпечити гідне життя всіх українських захисників, які пережили нелюдські умови в російському полоні.

11 жовтня 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав закон №13627 про щомісячні виплати у розмірі 50 тис. грн звільненим з полону військовослужбовцям, які потребують тривалого стаціонарного лікування.

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