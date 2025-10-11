Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №13627 о ежемесячных выплатах в размере 50 тыс. грн освобожденным из плена военнослужащим, нуждающимся в длительном стационарном лечении.

Об этом говорится в карточке закона, опубликованной на сайте Верховной Рады.

Выплаты 50 тыс. грн на лечение

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко поблагодарила народных депутатов за принятие важного решения для военных, а президента за быстрое подписание закона №13627.

По словам Свириденко, такая финансовая поддержка военных будет осуществляться в первые три месяца реабилитации.

— Ранее такие выплаты получали только те, кто получил ранения, контузии или увечья. Однако многие военные после плена также имеют серьезные заболевания, требующие длительного лечения, — подчеркнула Юлия Свириденко.

Закон №13627 также регулирует выдачу справок о травмах или заболеваниях, полученных во время пребывания в плену.

Ранее Минсоцполитики сообщало, что отныне освобожденные из российского плена смогут проходить санаторное лечение в сопровождении родственников или уполномоченных лиц. Ранее санаторное лечение не было популярным среди таких военных, ведь многие не могли проходить реабилитацию самостоятельно.

