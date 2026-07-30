Кабинет министров одобрил законопроект, предусматривающий изменение правил налогообложения товаров, приобретенных украинцами через иностранные маркетплейсы.

Кабмин одобрил законопроект об отмене льготы на посылки до 150 евро

Документ направят на рассмотрение Верховной Рады, сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

На данный момент международные посылки стоимостью до €150, которые поступают в Украину, освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость. Правительство предлагает отменить эту льготу и ввести НДС на импортные товары независимо от их стоимости начиная с €0.

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В то же время, изменения не будут касаться частных подарков стоимостью до €45, которые физические лица присылают безвозмездно. Такие отправления по-прежнему не будут облагаться налогом.

Законопроект должен привести украинские правила в соответствие с законодательством Европейского Союза, создать одинаковые условия для иностранных онлайн-продавцов и украинского бизнеса, а также снизить объемы так называемого серого импорта.

По расчетам правительства, введение новой модели позволит ежегодно дополнительно привлекать в государственный бюджет около 10 млрд грн. Эти средства планируют направлять, в частности, на финансирование обороны, поддержание устойчивости государства и развитие экономики.

Как будет работать налогообложение посылок

Правительственный документ дополняет законопроект №15112-д относительно изменений в Налоговый кодекс, который уже находится на рассмотрении парламента. Вместе они должны создать правовую основу для внедрения европейской модели обложения дистанционной торговли.

Обязанность начислять и уплачивать НДС планируется возложить не на украинских покупателей, а на иностранные маркетплейсы или их посредников. Таким образом, налог должен включаться в стоимость товара без необходимости отдельной ручной доплаты при получении посылки.

Декларировать товары в международных почтовых и экспресс-отправлениях должны будут почтовые операторы или экспресс-перевозчики. Для этого будут использовать специальные электронные реестры.

Также предусмотрены требования регистрации и учета маркетплейсов, в частности их представителей в Украине, если речь идет о компаниях-нерезидентах.

Для бизнеса будет введен переходный период. В течение первого года почтовых операторов, перевозчиков и маркетплейсы не будут штрафовать за непреднамеренные ошибки, связанные с несвоевременной или неполной уплатой НДС за посылки стоимостью до 150 евро, если сам налог будет уплачен полностью.

Когда заработают новые правила

Изменения могут вступить в силу не ранее 1 января 2027 года. Перед этим правительство должно отдельно подтвердить готовность маркетплейсов, почтовых операторов, перевозчиков и необходимых информационных систем к работе по новой модели.

Корецкий также поручил Министерству финансов и другим ответственным органам разработать положения законопроекта с парламентскими комитетами, представителями фракций и депутатских групп, а также подробно разъяснить общественности предложенные изменения.

По результатам опроса агентства Info Sapiens, введение равных правил налогообложения для украинских магазинов и иностранных маркетплейсов поддерживают 52–54% граждан.

Среди главных преимуществ реформы опрошенные называли дополнительные поступления в бюджет, поддержку украинского бизнеса, обеспечение честной конкуренции, сокращение серого импорта и приближение украинского законодательства к нормам ЕС.

Напомним, что 26 мая Верховная Рада отклонила законопроект о налогообложении посылок до €150. Введение НДС на посылки стоимостью до 150 евро было одним из бенчмарков программы финансирования Украины с Международным валютным фондом (МВФ), который государство должно было выполнить до марта.

В начале июня МВФ согласовал перенесение закона об посылках до конца июля. Таким образом, риски для получения транша в $686 млн были сняты.

Источник : Урядовий портал

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