После нескольких месяцев повышенной волатильности, украинцев все чаще интересует не только курс доллара, но и перспективы европейской валюты.

Ведь именно евро остается одной из основных валют для сбережений, поездок за границу, импортных расчетов и покупки недвижимости в странах ЕС.

Следует ли ожидать резких колебаний, каким будет курс евро в августе, а также какие факторы будут определять ситуацию на валютном рынке, Факты ICTV узнавали у вице-президента Ассоциации украинских банков, главы правления Глобус Банка Сергея Мамедова.

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Что будет с курсом евро в августе 2026 года

По словам Сергея Мамедова, август вряд ли принесет валютному рынку резкие потрясения. Если не произойдет существенного ухудшения ситуации или новых внешнеэкономических шоков, рынок сохранит относительное равновесие.

— В то же время курс евро в августе будет оставаться более изменчивым, чем доллар. Это связано с тем, что европейская валюта зависит не только от украинского валютного рынка, но и от ситуации на мировых финансовых площадках, — отметил банкир.

В первую очередь определяющим фактором будет соотношение валютной пары евро/доллар. По прогнозу банкира, в августе он будет находиться в пределах 1,14-1,16. Именно такая динамика вместе с курсом гривны к доллару формирует так называемый украинский курс евро.

В то же время Сергей Мамедов обращает внимание, что движение евро и доллара далеко не всегда одинаково. В определенные периоды американская валюта может укрепляться, тогда как евро будет дешеветь или наоборот. Именно эта разная природа курсообразования делает прогноз для европейской валюты менее предсказуемым.

Какие факторы будут влиять на курс евро в августе

По оценке банкира, что будет с курсом евро в августе, будет зависеть от нескольких групп факторов.

Положительным сигналом для валютного рынка остается достаточный запас международной финансовой поддержки и значительный объем золотовалютных резервов. Это дает Национальному банку возможность и дальше сглаживать чрезмерные курсовые колебания и поддерживать стабильность на межбанковском рынке.

Не менее важным фактором станет сезонное замедление инфляции. В августе обычно увеличивается предложение овощей, фруктов и другой продукции нового урожая, что помогает сдерживать рост цен. Если эта тенденция сохранится, инфляционное давление на валютный рынок будет оставаться умеренным.

Сколько будет стоить евро в августе и каковы риски

Одним из основных факторов остается ситуация на топливном рынке. Любое новое подорожание нефти или эскалация конфликта на Ближнем Востоке могут увеличить расходы украинских импортеров, а соответственно повысить спрос на иностранную валюту.

Еще одним фактором станет сезонное оживление импорта. В конце лета украинский бизнес традиционно начинает активно закупать энергоносители, оборудование, комплектующие и другие товары для подготовки к осенне-зимнему периоду. Это также способно на время увеличить спрос на валюту.

Не будет терять актуальность и фактор безопасности. По словам Сергея Мамедова, украинцы уже адаптировались к военным реалиям, однако массированные обстрелы все равно влияют на поведение населения и бизнеса. В периоды обострения часть людей обычно увеличивает покупку наличной валюты в виде денежного резерва.

Отдельный риск связан с возможными атаками на топливную инфраструктуру. Если они будут приводить к временным перебоям со снабжением горючего, это может спровоцировать дополнительный спрос на нефтепродукты, а вместе с ним — и потребность импортеров в валюте.

Прогноз курса евро в августе

Несмотря на наличие отдельных рисков, банкир оценивает перспективы валютного рынка сдержанно оптимистично.

— Пока нет оснований ожидать резких курсовых скачков. Международные резервы, достаточная внешняя поддержка и адаптация рынка к военным условиям остаются главными стабилизирующими факторами, — резюмировал эксперт.

Именно поэтому базовый прогноз Сергея Мамедова предполагает, что курс евро по отношению к гривне в августе будет находиться в коридоре 51-52,5 грн.

Как отмечает эксперт, если не произойдет масштабных внешних или потрясений безопасности, август станет для валютного рынка не месяцем резких скачков, а месяцем равновесия, когда факторы стабильности будут преобладать над потенциальными рисками.

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