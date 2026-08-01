Після кількох місяців підвищеної волатильності українців дедалі частіше цікавить не лише курс долара, а й перспективи європейської валюти.

Адже саме євро залишається однією з основних валют для заощаджень, поїздок за кордон, імпортних розрахунків та купівлі нерухомості в країнах ЄС.

Чи варто очікувати різких коливань, яким буде курс євро у серпні, а також які чинники визначатимуть ситуацію на валютному ринку, Факти ICTV дізнавалися у віцепрезидента Асоціації українських банків, голови правління Глобус Банку Сергія Мамедова.

Зараз дивляться

Що буде з курсом євро у серпні 2026 року

За словами Сергія Мамедова, серпень навряд чи принесе валютному ринку різкі потрясіння. Якщо не відбудеться істотного погіршення безпекової ситуації чи нових зовнішньоекономічних шоків, ринок збереже відносну рівновагу.

— Водночас курс євро у серпні залишатиметься більш мінливим, ніж долар. Це пов’язано з тим, що європейська валюта залежить не лише від українського валютного ринку, а й від ситуації на світових фінансових майданчиках, — зауважив банкір.

Насамперед визначальним чинником буде співвідношення валютної пари євро/долар. За прогнозом банкіра, у серпні воно перебуватиме в межах 1,14-1,16. Саме така динаміка, разом із курсом гривні до долара, формує так званий український курс євро.

Водночас Сергій Мамедов звертає увагу, що рух євро та долара далеко не завжди є однаковим. У певні періоди американська валюта може зміцнюватися, тоді як євро дешевшатиме або навпаки. Саме ця різна природа курсоутворення робить прогноз для європейської валюти менш передбачуваним.

Які чинники впливатимуть на курс євро у серпні

За оцінкою банкіра, що буде з курсом євро у серпні, залежатиме одразу від кількох груп факторів.

Позитивним сигналом для валютного ринку залишається достатній запас міжнародної фінансової підтримки України та значний обсяг золотовалютних резервів. Це дає Національному банку можливість і надалі згладжувати надмірні курсові коливання та підтримувати стабільність на міжбанківському ринку.

Не менш важливим фактором стане сезонне уповільнення інфляції. У серпні традиційно збільшується пропозиція овочів, фруктів та іншої продукції нового врожаю, що допомагає стримувати зростання цін. Якщо ця тенденція збережеться, інфляційний тиск на валютний ринок також залишатиметься помірним.

Скільки коштуватиме євро у серпні та які є ризики

Одним із головних чинників залишається ситуація на паливному ринку. Будь-яке нове подорожчання нафти або ескалація конфлікту на Близькому Сході можуть збільшити витрати українських імпортерів, а відповідно — підвищити попит на іноземну валюту.

Ще одним фактором стане сезонне пожвавлення імпорту. Наприкінці літа український бізнес традиційно починає активніше закуповувати енергоносії, обладнання, компоненти та інші товари для підготовки до осінньо-зимового періоду. Це також здатне тимчасово збільшити попит на валюту.

Не втрачатиме актуальності й безпековий чинник. За словами Сергія Мамедова, українці вже адаптувалися до воєнних реалій, однак масовані обстріли все одно впливають на поведінку населення та бізнесу. У періоди загострення частина громадян традиційно збільшує купівлю готівкової валюти як фінансового резерву.

Окремий ризик пов’язаний із можливими атаками на паливну інфраструктуру. Якщо вони призводитимуть до тимчасових перебоїв із постачанням пального, це може спровокувати додатковий попит на нафтопродукти, а разом із ним — і потребу імпортерів у валюті.

Прогноз курсу євро у серпні

Попри наявність окремих ризиків, банкір оцінює перспективи валютного ринку стримано оптимістично.

— Наразі немає підстав очікувати різких курсових стрибків. Міжнародні резерви, достатня зовнішня підтримка та адаптація ринку до воєнних умов залишаються головними стабілізувальними чинниками, — резюмував експерт.

Саме тому базовий прогноз Сергія Мамедова передбачає, що курс євро до гривні у серпні перебуватиме в коридорі 51-52,5 грн.

Як зазначає експерт, якщо не відбудеться масштабних зовнішніх чи безпекових потрясінь, серпень стане для валютного ринку не місяцем різких стрибків, а місяцем рівноваги, коли чинники стабільності переважатимуть потенційні ризики.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.