Доллар США остается одной из самых популярных валют для сбережений в мире. Однако даже американская валюта не застрахована от инфляции, ведь с ростом цен постепенно уменьшается количество товаров и услуг, которые можно приобрести за ту же сумму.

Особенно заметной эта тенденция стала после 2020 года, когда инфляция в США существенно ускорилась. Поэтому показатели за последние 10 лет позволяют увидеть, насколько изменилась покупательная способность доллара и как изменялась инфляция доллара по годам.

Факты ICTV расспросили, как изменялась стоимость доллара США за 10 лет, у вице-президента Ассоциации украинских банков, главы правления Глобус Банка Сергея Мамедова.

Сейчас смотрят

Инфляция доллара по годам

Как отмечает эксперт, к 2020 году инфляция в США оставалась относительно низкой, однако в 2021-2022 годах ситуация резко изменилась.

Если посмотреть на инфляцию в США за период с 2016 по 2026 год (июнь включительно), то хорошо видно, что доллар, как и любая другая валюта, постепенно теряет часть своей покупательной способности. Просто к 2021 году этот процесс был довольно медленным, а затем значительно ускорился.

Эксперт рассказал, что, по данным Бюро трудовой статистики США, в 2016 году среднегодовая инфляция составила 1,3%, в 2017 году — 2,1%, в 2018-м — 2,4%. В 2019 году темпы роста потребительских цен замедлились до 1,8%, а в 2020-м — до 1,2%.

То есть, фактически в течение первой половины этого десятилетнего периода инфляция в США преимущественно находилась в достаточно комфортном диапазоне 1-2,5% в год.

Инфляция доллара за 10 лет: что изменилось после 2020 года

Ситуация резко изменилась в 2021-2022 годах. В 2021 году среднегодовая инфляция выросла до 4,7%, а в 2022 году достигла 8%. Именно этот период стал основным инфляционным “скачком” последнего десятилетия.

В дальнейшем темпы роста цен начали постепенно снижаться: в 2023 году инфляция составила 4,1%, в 2024 году — 2,9%, а в 2025 году — 2,6%.

Инфляция доллара за 2026 год

В 2026 году инфляционная ситуация снова стала более изменчивой. По последним официальным данным, в июне потребительские цены в США были на 3,5% выше, чем в июне 2025 года.

В то же время, непосредственно за июнь индекс потребительских цен снизился на 0,4% с сезонной корректировкой.

— В значительной степени это связано с удешевлением энергоносителей, ведь энергетический индекс за месяц сократился на 5,7%. При этом базовая инфляция, то есть без учета продовольствия и энергии, составила 2,6% в годовом измерении, — рассказал Сергей Мамедов.

На сколько подорожал доллар за последние 10 лет

Эксперт продолжил, что рядовому гражданину важно понимать: когда мы говорим об “обесценивании доллара”, это не означает, что валюта одномоментно теряет какую-то часть своей стоимости.

Речь идет прежде всего о постепенном росте цен на товары и услуги, в результате которого за ту же сумму денег через определенное время можно приобрести меньше.

— И здесь показательно именно последнее десятилетие. С 2016 по 2026 год общий уровень потребительских цен в США вырос примерно на 41%. Если рассказать простыми словами, то условный набор товаров и услуг, который десять лет назад стоил $100, сегодня стоил бы около $141, — резюмировал эксперт.

Итак, главный вывод состоит в том, что даже доллар не является “замороженной” валютой. За десять лет потребительские цены в США выросли примерно на 41%, причем наибольшая часть этого прироста пришлась именно на период 2021-2023 годов.

Сейчас инфляция уже значительно ниже пиковых значений 2022 года, однако возвращение к стабильным 2% пока нельзя считать окончательно завершенным процессом.

Стоит ли хранить сбережения в долларах

Эксперт добавил, для украинцев это означает, что накапливать сбережения исключительно в долларах стоит с определенной осторожностью. Американская валюта остается важным инструментом защиты от курсовых рисков, однако и она постепенно теряет покупательную способность.

— Поэтому более взвешенной стратегией является диверсификация сбережений: часть средств можно держать в валюте, часть — в дающих доход гривневых инструментах, а соотношение между ними определять в зависимости от срока накопления, будущих расходов и уровня приемлемого риска, — посоветовал Мамедов.

То есть главное правило заключается не в том, чтобы просто покупать доллар, а в том, чтобы грамотно распределять сбережения между различными инструментами.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.