Долар США залишається однією з найпопулярніших валют для заощаджень у світі. Проте навіть американська валюта не застрахована від інфляції, адже зі зростанням цін поступово зменшується кількість товарів і послуг, які можна придбати за ту саму суму.

Особливо помітною ця тенденція стала після 2020 року, коли інфляція у США суттєво прискорилася. Тому показники за останні 10 років дають змогу побачити, наскільки змінилася купівельна спроможність долара та як змінювалася інфляція долара по роках.

Факти ICTV розпитали, як змінювалася вартість долара США за 10 років, у віцепрезидента Асоціації українських банків, голови правління Глобус Банку Сергія Мамедова.

Зараз дивляться

Інфляція долара по роках

Як зазначає експерт, до 2020 року інфляція у США залишалася відносно низькою, однак у 2021-2022 роках ситуація різко змінилася.

Якщо подивитися на інфляцію в США за період з 2016 по 2026 (червень включно), то добре видно, що долар, як і будь-яка інша валюта, поступово втрачає частину своєї купівельної спроможності. Просто до 2021 року цей процес був досить повільним, а потім суттєво прискорився.

Експерт розповів, що, за даними Бюро трудової статистики США, у 2016 році середньорічна інфляція становила 1,3%, у 2017 році — 2,1%, у 2018-му — 2,4%. У 2019 році темпи зростання споживчих цін сповільнилися до 1,8%, а у 2020-му — до 1,2%.

Тобто фактично протягом першої половини цього десятирічного періоду інфляція у США переважно перебувала в досить комфортному діапазоні 1-2,5% на рік.

Інфляція долара за 10 років: що змінилося після 2020 року

Ситуація різко змінилася у 2021-2022 роках. У 2021 році середньорічна інфляція зросла до 4,7%, а у 2022 році досягла 8%. Саме цей період став основним інфляційним “стрибком” останнього десятиліття.

Надалі темпи зростання цін почали поступово знижуватися: у 2023 році інфляція становила 4,1%, у 2024-му — 2,9%, а у 2025 році — 2,6%.

Інфляція долара за 2026 рік

У 2026 році інфляційна ситуація знову стала більш мінливою. За останніми офіційними даними, у червні споживчі ціни у США були на 3,5% вищими, ніж у червні 2025 року.

Водночас безпосередньо за червень індекс споживчих цін знизився на 0,4% із сезонним коригуванням.

— Значною мірою це було пов’язано зі здешевленням енергоносіїв, адже енергетичний індекс за місяць скоротився на 5,7%. При цьому базова інфляція, тобто без урахування харчів та енергії, становила 2,6% у річному вимірі, — розповів Сергій Мамедов.

На скільки подорожчав долар за останні 10 років

Експерт продовжив, що звичайному громадянину важливо розуміти: коли ми говоримо про “знецінення долара”, це не означає, що валюта одномоментно втрачає якусь частину своєї вартості.

Ідеться передусім про поступове зростання цін на товари та послуги, внаслідок якого за ту саму суму грошей через певний час можна придбати менше.

— І тут показовим є саме останнє десятиліття. З 2016 до 2026 року загальний рівень споживчих цін у США зріс приблизно на 41%. Якщо розповісти простими словами, то умовний набір товарів і послуг, який десять років тому коштував $100, сьогодні коштував би близько $141, — резюмував експерт.

Отже, головний висновок полягає в тому, що навіть долар не є “замороженою” валютою. За десять років споживчі ціни у США зросли приблизно на 41%, причому найбільша частина цього приросту припала саме на період 2021-2023 років.

Зараз інфляція вже значно нижча за пікові значення 2022 року, однак повернення до стабільних 2% поки що не можна вважати остаточно завершеним процесом.

Чи варто зберігати заощадження в доларах

Експерт додав, для українців це означає, що накопичувати заощадження винятково в доларах варто з певною засторогою. Американська валюта залишається важливим інструментом захисту від курсових ризиків, однак і вона поступово втрачає купівельну спроможність.

— Тому більш зваженою стратегією є диверсифікація заощаджень: частину коштів можна тримати у валюті, частину — у гривневих інструментах, що дають дохід, а співвідношення між ними визначати залежно від терміну накопичення, майбутніх витрат і рівня прийнятного ризику, — порадив Мамедов.

Тобто головне правило полягає не в тому, щоб просто “купувати долар”, а в тому, щоб грамотно розподіляти заощадження між різними інструментами.

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