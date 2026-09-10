Дошли до предела: министр финансов Марченко предупредил о рисках задержки соцвыплат
Из-за вынужденного ограничения расходов в госбюджете в Украине возможны задержки социальных выплат и заработных плат в государственном секторе, а также применение монетарного финансирования.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время заседания профильного комитета Верховной Рады при обсуждении новой редакции законопроекта о посылках.
Задержка социальных выплат: почему может быть
Как известно, Верховная Рада уже дважды отказалась принять евроинтеграционный законопроект о налоге на посылки до €150, что поставило на паузу финансовую помощь Украине.
— Мы вынуждены применять меры по ограничению расходов. Я надеюсь, что до задержек зарплат не дойдет, потому что это будет финансовая катастрофа. Но такая возможность есть. Все зависит от того, как будут поступать деньги на единый казначейский счет. Я не исключаю, что возможны задержки, – сказал глава Минфина.
По его словам, Минфин может прибегнуть к эмиссии гривны для покрытия дефицита, что влечет за собой риски инфляции и девальвации.
Для избежания худших сценариев он предлагает заморозить неактуальные статьи расходов, в частности, программы строительства, перенеся их на декабрь. В то же время это решение не будет распространяться на социальную сферу.
– Мы дошли до предела. Нет объяснений, почему мы в этот сложный период не можем проголосовать эти законопроекты, понимая цену вопроса, – утверждает Марченко.
Пошаговые действия проходят на фоне объявленного правительством жесткого режима экономии. Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что Кабинет министров уже нашел 70 млрд грн, которые планируют направить на нужды Сил обороны Украины.
Ранее Факты ICTV писали, когда проводятся социальные выплаты в сентябре 2026 года и какие изменения ждут тех, кто получает деньги через Укрэксимбанк.