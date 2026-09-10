Из-за вынужденного ограничения расходов в госбюджете в Украине возможны задержки социальных выплат и заработных плат в государственном секторе, а также применение монетарного финансирования.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время заседания профильного комитета Верховной Рады при обсуждении новой редакции законопроекта о посылках.

Задержка социальных выплат: почему может быть

Как известно, Верховная Рада уже дважды отказалась принять евроинтеграционный законопроект о налоге на посылки до €150, что поставило на паузу финансовую помощь Украине.

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— Мы вынуждены применять меры по ограничению расходов. Я надеюсь, что до задержек зарплат не дойдет, потому что это будет финансовая катастрофа. Но такая возможность есть. Все зависит от того, как будут поступать деньги на единый казначейский счет. Я не исключаю, что возможны задержки, – сказал глава Минфина.

По его словам, Минфин может прибегнуть к эмиссии гривны для покрытия дефицита, что влечет за собой риски инфляции и девальвации.

Для избежания худших сценариев он предлагает заморозить неактуальные статьи расходов, в частности, программы строительства, перенеся их на декабрь. В то же время это решение не будет распространяться на социальную сферу.

– Мы дошли до предела. Нет объяснений, почему мы в этот сложный период не можем проголосовать эти законопроекты, понимая цену вопроса, – утверждает Марченко.

Пошаговые действия проходят на фоне объявленного правительством жесткого режима экономии. Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что Кабинет министров уже нашел 70 млрд грн, которые планируют направить на нужды Сил обороны Украины.

Ранее Факты ICTV писали, когда проводятся социальные выплаты в сентябре 2026 года и какие изменения ждут тех, кто получает деньги через Укрэксимбанк.

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