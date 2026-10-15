В ноябре 2026 года украинские семьи с детьми смогут получать различные виды государственной помощи. Размер выплат зависит от конкретных обстоятельств, в частности от рождения ребенка, его возраста, наличия инвалидности, статуса ВПЛ или нахождения под опекой. Для одних категорий семей предусмотрены ежемесячные выплаты, для других — единовременная денежная помощь или компенсация расходов на уход.

Факты ICTV рассказывают, какие социальные выплаты на детей предусмотрены в ноябре 2026 года и на какие суммы могут рассчитывать родители и законные представители.

Выплаты на детей с 1 ноября 2026 года: что предусмотрено для новорожденных

Украинские семьи, в которых ребенок родился с 1 января 2026 года, могут получить единовременную помощь в размере 50 тыс. грн. Деньги выплачивают на каждого новорожденного, поэтому при рождении двойни или тройни помощь назначают отдельно на каждого ребенка.

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Обратиться за выплатой может один из родителей или опекун, с которым постоянно проживает ребенок. Для детей, родившихся до 2026 года, сохраняются прежние условия назначения помощи.

Отдельно действует программа Пакунок малюка. Семья может выбрать натуральную помощь в виде набора необходимых вещей для младенца или получить денежную компенсацию.

В 2026 году ее размер составляет 8 451 грн. Эта сумма равна трем прожиточным минимумам для детей в возрасте до шести лет.

Еще одна возможность, доступная родителям в 2026 году, — оформить Пакунок малюка до рождения ребенка. Подать заявление можно начиная с 36-й недели беременности.

Помощь по уходу за ребенком до года

Ежемесячная государственная поддержка предусмотрена для родителей и других законных представителей, которые ухаживают за ребенком до достижения им одного года.

В 2026 году выплата составляет 7 тыс. грн в месяц. Если у ребенка инвалидность, размер помощи увеличивается до 10,5 тыс. грн.

Право на выплату имеют также семьи, в которых по состоянию на 1 января 2026 года ребенку еще не исполнился один год.

Социальные выплаты на детей с 1 ноября: программа єЯсла

После того как ребенку исполняется год, семья может претендовать на помощь по программе єЯсла. Она предназначена для родителей или законных представителей, которые вышли на работу на полный рабочий день.

Размер ежемесячной выплаты в 2026 году составляет 8 тыс. грн на ребенка. Если речь идет о ребенке с инвалидностью, семья может получать 12 тыс. грн в месяц.

Деньги назначают с месяца, следующего за месяцем, в котором ребенку исполнился год. Выплаты производят по месяц, в котором ребенку исполняется три года, включительно.

Для обращения установлен шестимесячный срок после возникновения права на помощь. Если семья подаст документы в этот период, выплату могут начислить за предыдущее время в соответствии с правилами программы.

Помощь по беременности и родам

В 2026 году женщинам, не застрахованным в системе общеобязательного государственного социального страхования, предусмотрена помощь в размере 7 тыс. грн в месяц.

Стандартная продолжительность периода, за который назначают выплату, составляет 126 календарных дней. Из них 70 дней приходятся на время до родов, еще 56 — на период после рождения ребенка.

Если роды были осложненными или родились двое и более детей, послеродовой период увеличивается до 70 дней. Для женщин, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, помощь предусмотрена за 180 календарных дней.

Выплаты одиноким матерям: от чего зависит сумма

Помощь одиноким матерям рассчитывают индивидуально. На ее размер влияют возраст ребенка и среднемесячный доход семьи в расчете на одного человека.

Государство покрывает разницу между прожиточным минимумом для ребенка соответствующей возрастной категории и среднемесячным доходом семьи на одного человека. Поэтому две семьи с детьми одного возраста могут получать разные суммы.

Максимальные размеры помощи в 2026 году составляют:

2 817 грн — на ребенка в возрасте до шести лет;

3 512 грн — на ребенка от шести до 18 лет;

3 328 грн — на человека в возрасте от 18 до 23 лет, если он учится по дневной или дуальной форме обучения.

Таким образом, при определении суммы учитывают не только возраст ребенка, но и финансовое положение семьи.

На какую помощь могут рассчитывать многодетные семьи

Для семей, воспитывающих троих и более детей, в 2026 году предусмотрена ежемесячная выплата на третьего и каждого следующего ребенка.

Размер помощи составляет 2 100 грн в месяц на каждого ребенка, на которого распространяется программа. Деньги выплачивают по месяц, в котором ребенку исполняется шесть лет, включительно.

Эта поддержка не зависит от доходов семьи или стоимости принадлежащего ей имущества. При этом помощь не назначают семьям, которые уже получают базовую социальную помощь.

Выплаты на детей, находящихся под опекой и попечительством

Дети, оставшиеся без родительского попечения, могут получать государственную поддержку через своих опекунов или попечителей. Размер помощи зависит от возраста ребенка и наличия инвалидности.

Максимальная сумма в 2026 году составляет:

7 042,50 грн — на ребенка в возрасте до шести лет;

8 780 грн — на ребенка от шести до 18 лет.

Для детей с инвалидностью предусмотрены повышенные размеры выплат:

9 859,50 грн — на ребенка с инвалидностью в возрасте до шести лет;

12 292 грн — на ребенка с инвалидностью от шести до 18 лет.

При расчете учитывают другие поступления ребенка. Если он получает пенсию, алименты, стипендию или некоторые другие выплаты, размер помощи на опеку или попечительство могут уменьшить на соответствующую сумму.

Помощь детям с инвалидностью в ноябре 2026 года

Государственная социальная помощь детям с инвалидностью продолжает выплачиваться и в ноябре. Итоговая сумма зависит от установленной категории инвалидности, возраста ребенка и права на надбавку по уходу.

Базовый показатель, используемый при расчетах в 2026 году, составляет 1 816,50 грн. Однако это не означает, что каждый ребенок будет получать именно такую сумму. При наличии оснований для дополнительной выплаты фактический размер помощи может быть выше.

Алименты на ребенка: минимальная и максимальная суммы

Размер алиментов зависит от договоренности между родителями или решения суда. Законодательство определяет гарантированный минимум и предельную сумму, учитываемую при взыскании алиментов.

Минимальный гарантированный размер равен половине прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. В 2026 году это:

1 408,50 грн — для детей в возрасте до шести лет;

1 756 грн — для детей от шести до 18 лет.

Максимальный размер алиментов составляет десять прожиточных минимумов:

28 170 грн — для ребенка до шести лет;

35 120 грн — для ребенка от шести до 18 лет.

Конкретная сумма может отличаться от минимального или максимального предела в зависимости от обстоятельств дела и способа определения алиментов.

Социальные выплаты на детей с 1 ноября для семей ВПЛ

Дети со статусом внутренне перемещенных лиц могут получать помощь на проживание в размере 3 тыс. грн в месяц.

С апреля 2026 года при назначении выплат детям-ВПЛ доход родителей не учитывают. Однако остальные условия программы продолжают действовать. При принятии решения могут проверять соответствие семьи установленным критериям, в частности требованиям к имущественному положению и фактическому проживанию ребенка.

Для других категорий внутренне перемещённых лиц ежемесячная помощь составляет 2 тыс. грн.

Компенсация за услуги няни

Программа Муниципальная няня позволяет отдельным категориям семей компенсировать расходы на уход за ребенком. Сумма зависит от продолжительности услуг и фактической стоимости работы няни.

В 2026 году компенсацию рассчитывают по почасовой ставке 52 грн, определяемой на основе минимальной заработной платы. Учитывается не более 165 часов ухода в месяц. Таким образом, предельная сумма компенсации составляет 8 580 грн в месяц, но она не может превышать фактическую стоимость услуг.

Воспользоваться программой могут не все семьи. В частности, во время военного положения она предусмотрена для родителей детей в возрасте до трех лет, если один из родителей имеет статус ВПЛ. Право на компенсацию также предоставляется отдельным семьям с детьми до шести лет, проживающим в населённых пунктах, где невозможно обеспечить надлежащую работу детских садов.

Единовременная выплата 50 тыс. грн детям, вернувшимся в Украину

Среди программ поддержки во время войны предусмотрена единовременная помощь в размере 50 тыс. грн для детей, вернувшихся в Украину после депортации, принудительного перемещения или пребывания на временно оккупированных территориях.

Программа распространяется также на молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет, если на момент депортации, принудительного перемещения или пребывания на ВОТ они еще были детьми.

Выплата призвана помочь семье обеспечить потребности ребенка после возвращения, обустроить его быт и облегчить адаптацию в Украине.

Пакунок школяра: до 1 ноября можно оформить помощь 5 000 грн

Родители детей, которые в 2026 году пошли в первый класс, могут подать заявление на получение единовременной помощи по государственной программе Пакунок школяра до 1 ноября. Размер выплаты составляет 5 000 грн на каждого первоклассника.

Деньги можно потратить на подготовку ребенка к учебе: приобрести школьные принадлежности, книги, канцтовары, одежду и обувь.

Оформить помощь через приложение Дія могут родители первоклассника, усыновители и другие законные представители ребенка, являющиеся гражданами Украины.

Для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, предусмотрен другой порядок подачи заявления. Законному представителю необходимо лично обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Подать документы можно независимо от места регистрации.

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