Октябрь 2026 стал тяжелым испытанием для украинского рынка горючего. Из-за рекордного скачка стоимости нефти на мировых биржевых площадках цены на украинских автозаправках достигли пиковых отметок.

Какие изменения ожидают АЗС в ноябре, что будет с ценами на бензин и дизель и почему продолжает дорожать сжиженный газ, в комментарии Фактам ICTV рассказал аналитик консалтинговой компании Нафторынок Александр Сиренко.

Будет ли рост цен на топливо в ноябре

По словам Александра Сиренко, главным триггером роста цен на горючее в Украине стали мировые котировки сырья, которые в конце месяца пересекли отметку в $110 за баррель.

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Больше всего на это реагировал дизель, однако благодаря договоренностям между сетями АЗС и правительством ценовой скачок удалось сдержать.

— Так в Украине получилось, что оптовая цена дизеля была фактически такой же, как и на заправках. Напомню, была такая негласная договоренность между крупными операторами и правительством, что цены на дизель не будут реагировать так на изменения, в частности на подорожание. Потому что дизель – это продукт, который используется не только конечными потребителями, но и коммунальными службами, ГСЧС, каретами скорых. И чтобы эта категория во время войны не пострадала, была договоренность, что дизель не будет так стремительно дорожать, — отмечает Александр Сиренко.

Несмотря на это, розничные цены все равно добились максимумов: отдельные сети установили ценник 111 грн за литр обычного дизеля, а брендовые марки стоили еще дороже.

Цены на дизель в ноябре

Из-за того, что длительный период операторы работали практически без маржи, даже при падении мировых цен на нефть, быстрого удешевления дизеля в ноябре ждать не стоит.

— Если сырье и котировки дизеля пойдут вниз, мы вряд ли увидим на заправках понижение цен. Очень большой период торговали в ноль, и нужно будет операторам как-то эту экономику поднять. Если рынок пойдет вниз, мы еще долго будем заправляться по высоким ценам на дизель. Это 100% прогноз, — отмечает Александр Сиренко.

Что будет с ценами на автогаз в ноябре

Настоящим антирекордом октября стал стремительный рост стоимости сжиженного газа (LPG), который подорожал более чем на 40%. В ноябре эта тенденция будет продолжаться.

— Уже можно точно говорить, что в ноябре сжиженный газ продолжит рост, потому что выходят котировки на внешних рынках на следующий месяц. И там точно есть большой плюс к октябрьским отметкам. За последние 20 дней фактически каждый день 50 копеек – гривну операторы прибавляли к цене. Мы таким образом допрыгнули до 53–55 грн за литр. Я думаю, что мы отметку 60 грн в ноябре пересечем, — прогнозирует эксперт.

Что будет с ценами на бензин в ноябре

Ситуация с бензином в ноябре остается труднопрогнозируемой, поскольку цены на топливо в Украине напрямую зависят от глобального геополитического фактора.

Как отмечает Александр Сиренко, весь фокус внимания смещается на Ближний Восток, где Америка воюет с Ираном. Из-за блокирования Ормузского пролива цена на нефть достигла рекордных за этот год отметок.

Поэтому предусмотреть движение цен на бензин на ноябрь пока сложно — нужно внимательно следить за мировыми котировками сырья.

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