В Украине начался последний месяц осени, а на валютном рынке сохраняется тенденция к постепенному повышению курса доллара.

29 октября НБУ ухудшил прогноз роста потребительских цен по итогам 2026 года, и вместо 10% теперь ожидает 12,5%. Об этом во время монетарного брифинга заявил глава Нацбанка Андрей Пышный.

Как эти изменения повлияют на валютный рынок и что будет с гривной до конца года? Факты ICTV разбирались в прогнозах и факторах, от которых будет зависеть курс национальной валюты.

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Что будет с гривной до конца 2026 года

Согласно базовому сценарию, резкого обвала гривны до конца года не ожидается. Если ситуация с безопасностью и энергетикой в Украине не ухудшится, валютный рынок останется контролируемым.

Такой прогноз озвучил вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления ГЛОБУС БАНКА Сергей Мамедов. Он рассказал об ожиданиях относительно курса в подкасте на YouTube-канале Finance.ua.

Мамедов подчеркнул, что сейчас невозможно точно спрогнозировать, что будет с гривной, и назвать курс на последний день года. На валютный рынок будут влиять последствия российских атак, состояние энергетики, потребности Украины в импорте, возможности экспорта и объемы международной помощи. Также значение будут иметь инфляция и поведение населения.

При этом банкир объяснил, что даже без точной цифры можно оценить основные факторы, которые будут определять движение курса.

Что будет с гривной до конца 2026 года: основные факторы влияния

Важную роль в формировании курса и дальше будет играть Национальный банк. Украина использует режим управляемой гибкости. Это означает, что курс гривны зависит от спроса и предложения на межбанковском валютном рынке.

Если спрос на валюту будет расти, гривна окажется под давлением. Если предложение долларов увеличится, национальная валюта получит основания для укрепления.

НБУ сглаживает чрезмерные колебания с помощью валютных интервенций. То есть продает валюту, когда ее не хватает на рынке. По словам Сергея Мамедова, этот механизм и дальше будет помогать поддерживать контролируемую динамику курса. В конце года спрос на валюту традиционно растет.

На это влияют несколько факторов:

увеличение бюджетных расходов;

активизация импорта;

завершение бизнесом годовых контрактов;

сезонный рост спроса населения на наличную валюту.

Для сравнения банкир привел данные о продаже валюты Нацбанком. В четвертом квартале 2024 года чистая продажа составила около $11,4 млрд, а за аналогичный период 2025 года, примерно $10,3 млрд.

С учетом этих показателей Мамедов предполагает, что в октябре-декабре 2026 года объем валютных интервенций НБУ составит около $10–11 млрд. Однако это ориентир, а не заранее определенная сумма. Нацбанк будет продавать столько валюты, сколько потребуется для стабилизации рынка.

Повлияет ли ухудшение прогноза инфляции на гривну

Инфляция — один из факторов, который будет влиять на валютный рынок. 29 октября глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что прогноз инфляции на 2026 год повысили с 10% до 12,5%.

Это означает, что Нацбанк ожидает более быстрого роста потребительских цен, чем прогнозировал ранее. Среди причин пересмотра оценки — последствия российских атак, проблемы в энергетике и подорожание топлива.

Однако рост инфляции не означает автоматического и сопоставимого по масштабам ослабления гривны. Как объяснил Сергей Мамедов, динамика цен и валютного курса не всегда совпадает.

На курс также влияют решения НБУ, объемы международной помощи, спрос на валюту и ситуация с экспортом. Поэтому сам по себе пересмотр прогноза инфляции не дает оснований ожидать резкого скачка доллара.

Выгодно ли украинцам хранить сбережения в гривне

По словам Сергея Мамедова, гривневые инструменты сбережения остаются конкурентоспособными по сравнению с покупкой валюты. В частности, ставки по отдельным срочным депозитам могут достигать 17,5% годовых. Доходность гривневых облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), в зависимости от срока, составляет примерно 15–16,5%.

Банкир также обратил внимание на изменение спроса населения на наличную валюту. В четвертом квартале 2025 года чистый спрос составил около $2,2 млрд. Для сравнения, за аналогичный период 2024 года он достигал $3,7 млрд.

Это свидетельствует о снижении чистого спроса на наличную валюту в конце 2025 года. По оценке Мамедова, привлекательность гривневых депозитов и ОВГЗ остается одним из факторов, которые сдерживают перевод сбережений в валюту.

Что будет с гривной: прогноз до конца года

Сергей Мамедов сравнил изменение официального курса доллара за последние годы. В 2024 году американская валюта подорожала примерно с 38 грн до 42,04 грн. Это рост на 10,6%.

В течение 2025 года изменение было значительно меньше: курс поднялся с 42,03 грн до 42,39 грн, то есть менее чем на 1%. На 1 января 2026 года официальный курс составлял около 42,35 грн/$.

— Если в конце декабря доллар приблизится к 46 грн, его годовой рост составит примерно 8,6%. Это меньше, чем в 2024 году, — резюмировал Сергей Мамедов.

Поэтому банкир не ожидает резкого скачка американской валюты при условии, что военная ситуация и положение в энергетике существенно не ухудшатся. По его прогнозу, курс гривны будет постепенно меняться, чередуя периоды ослабления и укрепления.

Что будет с гривной в ближайшее время и каким будет курс евро

Отдельно Сергей Мамедов объяснил, почему евро может меняться заметнее, чем доллар. Его курс в Украине зависит не только от соотношения гривны и доллара, но и от стоимости евро по отношению к американской валюте на мировом рынке.

На международные котировки влияют решения Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы США, инфляция и экономическая ситуация в Европе и Соединенных Штатах. Значение имеют и глобальные геополитические события.

По оценке Мамедова, если в конце года доллар будет стоить около 45–46 грн, ориентир для евро составит 52,5–54 грн. Однако прогнозировать его курс сложнее из-за большего количества внешних факторов.

Таким образом, Сергей Мамедов не ожидает валютной катастрофы и считает, что при благоприятном сценарии курс будет меняться постепенно, без резких скачков.

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