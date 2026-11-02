В Україні розпочався останній місяць осені, а на валютному ринку зберігається тенденція до поступового підвищення курсу долара.

29 жовтня НБУ погіршив оцінку зростання споживчих цін за підсумками 2026 року, та замість 10% тепер очікує 12,5%. Про це під час монетарного брифінгу заявив голова Нацбанку Андрій Пишний.

Як ці зміни вплинуть на валютний ринок та що буде з гривнею до кінця року? Факти ICTV розбиралися в прогнозах і чинниках, від яких залежатиме курс національної валюти.

Зараз дивляться

Що буде з гривнею до кінця 2026 року

За базовим сценарієм, різкого обвалу гривні до кінця року не очікується. Якщо безпекова та енергетична ситуація в Україні не погіршиться, то валютний ринок залишатиметься контрольованим.

Такий прогноз озвучив віцепрезидент Асоціації українських банків та голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов. Він розповів про очікування щодо курсу в подкасті на YouTube-каналі Finance.ua.

Мамедов наголосив, наразі неможливо скласт прогноз, що буде з гривнею та точний курс на останній день року. На валютний ринок впливатимуть наслідки російських атак, стан енергетики, потреби України в імпорті, можливості експорту та обсяги міжнародної допомоги. Також значення матимуть інфляція й поведінка населення.

Але банкір пояснив, що навіть за відсутності точної цифри можна оцінити основні чинники, які визначатимуть рух курсу.

Що буде з гривнею до кінця 2026 року: основні чинники впливу

Важливу роль у формуванні курсу й надалі відіграватиме Національний банк. Україна використовує режим керованої гнучкості. Це означає, що курс гривні залежить від попиту та пропозиції на міжбанківському валютному ринку.

Якщо попит на валюту зростатиме, гривня зазнаватиме тиску. Якщо пропозиція доларів збільшуватиметься, національна валюта матиме підстави для зміцнення.

НБУ згладжує надмірні коливання за допомогою валютних інтервенцій. Тобто продає валюту, коли її бракує на ринку. За словами Сергія Мамедова, цей механізм і надалі допомагатиме підтримувати контрольовану курсову динаміку. Наприкінці року попит на валюту традиційно зростає.

На це впливають кілька чинників:

збільшення бюджетних видатків;

активізація імпорту;

завершення бізнесом річних контрактів;

сезонне зростання попиту населення на готівкову валюту.

Для порівняння банкір навів дані про продаж валюти Нацбанком. У четвертому кварталі 2024 року чистий продаж становив близько $11,4 млрд, а за аналогічний період 2025 року, приблизно $10,3 млрд.

З огляду на ці показники Мамедов припускає, що в жовтні-грудні 2026 року обсяг валютних інтервенцій НБУ становитиме близько $10–11 млрд. Однак це орієнтир, а не заздалегідь визначена сума. Нацбанк продаватиме стільки валюти, скільки буде потрібно для стабілізації ринку.

Чи вплине погіршення прогнозу інфляції на гривню

Інфляція — один із чинників, який впливатиме на валютний ринок. 29 жовтня голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що прогноз інфляції на 2026 рік підвищили з 10% до 12,5%.

Це означає, що Нацбанк очікує швидшого зростання споживчих цін, ніж прогнозував раніше. Серед причин перегляду оцінки — наслідки російських атак, проблеми в енергетиці та подорожчання пального.

Однак зростання інфляції не означає автоматичного та такого самого за масштабом послаблення гривні. Як пояснив Сергій Мамедов, динаміка цін та валютного курсу не завжди збігається.

На курс впливають також рішення НБУ, обсяги міжнародної допомоги, попит на валюту та ситуація з експортом. Тому сам перегляд інфляційного прогнозу не є підставою очікувати різкого стрибка долара.

Чи вигідно українцям зберігати заощадження у гривні

За словами Сергія Мамедова, гривневі інструменти заощадження залишаються конкурентними порівняно з купівлею валюти. Зокрема, ставки за окремими строковими депозитами можуть сягати 17,5% річних. Дохідність гривневих облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), залежно від строку, становить приблизно 15–16,5%.

Банкір також звернув увагу на зміну попиту населення на готівкову валюту. У четвертому кварталі 2025 року чистий попит становив близько $2,2 млрд. Для порівняння, за аналогічний період 2024 року він сягав $3,7 млрд.

Це свідчить про зменшення чистого попиту на готівкову валюту наприкінці 2025 року. За оцінкою Мамедова, привабливість гривневих депозитів та ОВДП залишається одним із чинників, які стримують перехід заощаджень у валюту.

Що буде з гривнею: прогноз до кінця року

Сергій Мамедов порівняв зміну офіційного курсу долара за останні роки. У 2024 році американська валюта подорожчала приблизно з 38 грн до 42,04 грн. Це зростання на 10,6%.

Упродовж 2025 року зміна була значно меншою: курс піднявся з 42,03 грн до 42,39 грн, тобто менш ніж на 1%. На 1 січня 2026 року офіційний курс становив близько 42,35 грн/$.

— Якщо наприкінці грудня долар наблизиться до 46 грн, його річне зростання становитиме приблизно 8,6%. Це менше, ніж у 2024 році, — резюмував Сергій Мамедов.

Тому банкір не очікує різкого стрибка американської валюти за умови, що воєнна та енергетична ситуація не зазнає суттєвого погіршення. За його прогнозом, гривня поступово змінюватиме курс, чергуючи періоди послаблення та зміцнення.

Що буде з гривнею найближчим часом і яким буде курс євро

Окремо Сергій Мамедов пояснив, чому євро може змінюватися помітніше за долар. Його курс в Україні залежить не лише від співвідношення гривні та долара, а й від вартості євро щодо американської валюти на світовому ринку.

На міжнародні котирування впливають рішення Європейського центрального банку та Федеральної резервної системи США, інфляція й економічна ситуація в Європі та Сполучених Штатах. Значення мають і глобальні геополітичні події.

За оцінкою Мамедова, якщо наприкінці року долар коштуватиме близько 45–46 грн, орієнтир для євро становитиме 52,5–54 грн. Проте прогнозувати його курс складніше через більшу кількість зовнішніх чинників.

Отже, Сергій Мамедов не очікує валютної катастрофи й вважає, що за сприятливого сценарію курс змінюватиметься поступово, без різких стрибків.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.