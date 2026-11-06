С наступлением осенне-зимнего периода некоторым украинцам становится сложнее справляться с повседневными расходами. Поэтому в ноябре внутренне перемещенные лица продолжат получать государственную помощь на проживание.

Факты ICTV выяснили, было ли финансирование выплат ВПЛ в ноябре 2026 года, сколько средств уже направили на пенсии и социальную поддержку граждан и что сообщили в Минсоцполитики о помощи переселенцам.

Когда придут выплаты ВПЛ в ноябре 2026 года

Государственная казначейская служба Украины сообщила, что с 1 ноября открыла ассигнования на социальные выплаты за ноябрь в полном объеме. В перечень входит и помощь на проживание внутренне перемещенным лицам.

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В Казначействе подтвердили, что средства на социальные выплаты предусмотрены Министерству социальной политики, семьи и единства Украины в полном объеме.

Государственную помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) обычно перечисляют дважды в месяц, а именно 15-го и 28-го числа. Однако график финансирования ВПЛ в ноябре 2026 года может изменяться по решению правительства. Поэтому стоит дождаться даты, указанной в графиках выплат для каждого переселенца.

Было ли финансирование ВПЛ в ноябре

По информации Пенсионного фонда Украины, по состоянию на 5 ноября на пенсионные выплаты направили 20,3 млрд грн. Из них 3,3 млрд грн перечислили через Укрпочту, еще 17 млрд грн — через уполномоченные банки.

На страховые выплаты выделили 1,7 млрд грн, в том числе 0,3 млрд грн — на оплату больничных.

Еще 5,9 млрд грн Пенсионный фонд направил на социальные и другие выплаты. К этой категории относится и помощь на проживание внутренне перемещенным лицам. За этот период органы ПФУ предоставили гражданам 261,3 тыс. услуг.

Помощь ВПЛ: в каких областях приобретут дома для переселенцев

Министерство социальной политики, семьи и единства Украины сообщило о направлении государственной субвенции на приобретение жилья для переселенцев в сельской местности.

Средства поступили в восемь областей: Волынскую, Днепропетровскую, Киевскую, Кировоградскую, Николаевскую, Харьковскую, Херсонскую и Черновицкую.

Первый транш предусматривает приобретение 53 домов для временного проживания ВПЛ в 19 территориальных общинах.

Жилье будут покупать в следующих общинах:

Волынская область: Вишневская.

Днепропетровская область: Петриковская и Широковская.

Киевская область: Ташанская, Кожанская, Згуровская, Таращанская, Медвинская, Узинская, Иванковская, Томашевская, Кагарлыкская и Студениковская.

Кировоградская область: Светловодская.

Николаевская область: Арбузинская, Казанковская и Веселиновская.

Харьковская область: Близнюковская.

Черновицкая область: Веренчанская.

По словам заместителя министра социальной политики, семьи и единства Украины Татьяны Кириенко, общинам помогают на всех этапах приобретения жилья.

В частности, они получают юридическое сопровождение, а при поддержке международных и гуманитарных партнеров для будущих домов закупают мебель и бытовую технику.

Также к работе привлекают Советы ВПЛ, общественные и благотворительные организации, а также международных партнеров.

Они помогают находить дома и обустраивать их для переселенцев, чтобы семьи могли как можно быстрее заселиться, наладить быт и адаптироваться к жизни в новых общинах. Поиск домов для переселенцев продолжается.

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