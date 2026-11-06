З настанням осінньо-зимового періоду деяким українцям стає складніше справлятися з повсякденними витратами. Тому у листопаді внутрішньо переміщені особи продовжать отримувати державну допомогу на проживання.

Факти ICTV з’ясували, чи було фінансування виплат ВПО у листопаді 2026 року, скільки коштів уже спрямували на пенсії та соціальну підтримку громадян та що повідомили у Мінсоцполітики про допомогу переселенцям.

Коли прийдуть виплати ВПО в листопаді 2026 року

Державна казначейська служба України повідомила, що з 1 листопада відкрила асигнування на соціальні виплати за листопад у повному обсязі. До переліку входить і допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам.

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У Казначействі підтвердили, що кошти на соціальні виплати передбачені Міністерству соціальної політики, сім’ї та єдності України у повному обсязі.

Державну допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) зазвичай перераховують двічі на місяць, а саме 15 та 28 числа. Однак графік фінансування ВПО у листопаді 2026 року може змінюватися за рішенням уряду. Тож варто дочекатися дати, яка вказана у графіках виплат для кожного переселенця.

Чи було фінансування ВПО у листопаді

За інформацією Пенсійного фонду України, станом на 5 листопада на пенсійні виплати спрямували 20,3 млрд грн. Із них 3,3 млрд грн перерахували через Укрпошту, ще 17 млрд грн через уповноважені банки.

На страхові виплати виділили 1,7 млрд грн, зокрема 0,3 млрд грн — на оплату лікарняних.

Ще 5,9 млрд грн Пенсійний фонд спрямував на соціальні та інші виплати. До цієї категорії належить і допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам. За цей період органи ПФУ надали громадянам 261,3 тис. послуг.

Допомога ВПО: у яких областях придбають будинки для переселенців

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України повідомило про спрямування державної субвенції на придбання житла для переселенців у сільській місцевості.

Кошти надійшли до восьми областей: Волинської, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської та Чернівецької.

Перший транш передбачає придбання 53 будинків для тимчасового проживання ВПО у 19 територіальних громадах.

Житло купуватимуть у таких громадах:

Волинська область: Вишнівська.

Дніпропетровська область: Петриківська та Широківська.

Київська область: Ташанська, Кожанська, Згурівська, Таращанська, Медвинська, Узинська, Іванківська, Томашівська, Кагарлицька та Студениківська.

Кіровоградська область: Світловодська.

Миколаївська область: Арбузинська, Казанківська та Веселинівська.

Харківська область: Близнюківська.

Чернівецька область: Веренчанська.

За словами заступниці міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України Тетяни Кірієнко, громадам допомагають на всіх етапах придбання житла.

Зокрема, вони отримують юридичний супровід, а за підтримки міжнародних і гуманітарних партнерів для майбутніх осель закуповують меблі та побутову техніку.

Також до роботи залучають Ради ВПО, громадські та благодійні організації й міжнародних партнерів.

Вони допомагають знаходити будинки та облаштовувати їх для переселенців, щоб родини могли якнайшвидше заселитися, налагодити побут і адаптуватися до життя в нових громадах. Пошук будинків для переселенців триває.

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