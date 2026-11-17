Во многих городах Украины уже начался отопительный сезон. Жители частных домов, а также владельцы домов в селах, где для обогрева используют дрова, продолжают пополнять запасы топлива на зиму. Для одних это основной способ отопления, для других — дополнительный резерв на случай перебоев с электричеством или газом.

Факты ICTV выясняли, сколько стоят дрова в ноябре 2026 года, от чего зависит цена и как приобрести топливную древесину непосредственно в лесничестве.

Цена на дрова в Украине: сколько продали с начала года

В ГП Леса Украины рассказали, что в этом году наблюдается рекордный спрос на топливную древесину. С начала 2026 года предприятие продало населению и социальной сфере 2,8 млн кубометров дров. Это почти на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда объем реализации составлял 1,6 млн кубометров.

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В среднем ежемесячно предприятие отгружает более 320 тыс. кубометров. Больше всего заказов было в сентябре — почти 350 тыс. кубометров. В ГП Леса Украины связывают это с похолоданием и усилением российских обстрелов объектов критической инфраструктуры.

Активнее всего запасы пополняют жители Ровненской, Черкасской, Закарпатской, Житомирской и Черновицкой областей. Высокий спрос также сохраняется в общинах, которые не имеют газификации.

Основную часть продаж составляют твердые лиственные породы — 71%. Они дольше горят и обеспечивают больше тепла, поэтому остаются популярным выбором для отопления частных домов.

По прогнозу предприятия, до конца года объем реализации может превысить 3 млн кубометров. Это станет рекордным показателем. Сейчас на складах ГП Леса Украины есть около 170 тыс. кубометров топливной древесины.

Сколько стоят дрова на зиму 2026 года

Стоимость зависит от породы древесины и региона, в котором ее продают. По информации ГП Леса Украины, средняя цена реализации на верхнем складе составляет 1 380 грн за кубометр с НДС. Доставка в эту сумму не входит.

Цены на дрова делят на три группы:

Твердые лиственные породы: дуб, граб, ясень, бук и клен. Стоимость составляет от 1 250 до 1 700 грн за кубометр с НДС.

Сосна и ольха стоят от 970 до 1 280 грн за кубометр с НДС.

Ель, пихта и мягколиственные породы обойдутся в сумму от 850 до 1 200 грн за кубометр с НДС.

Таким образом, дороже всего обойдутся твердые лиственные породы, а наиболее доступными по цене будут дрова третьей группы.

На конечную стоимость также влияет расположение лесничества. По данным предприятия, самые низкие цены предлагают в ресурсных лесничествах Карпатского региона и Полесья.

Указанные суммы — это стоимость древесины на верхнем складе без доставки. Если покупатель заказывает перевозку, ее нужно оплачивать отдельно.

Как купить дрова в ГП Леса Украины

Приобрести топливную древесину можно непосредственно в лесничествах и надлесничествах государственного предприятия. Для этого не нужно пользоваться услугами посредников.

Адреса подразделений, контактные телефоны и данные ответственных сотрудников опубликованы на сайте ГП Леса Украины.

Процедура оформления заказа состоит из нескольких шагов:

Обратиться в лесничество и написать заявление на приобретение дров. После внесения данных в систему ЭУД (Электронный учет древесины) получить реквизиты для оплаты. Оплатить заказ через онлайн-банкинг, в банке или с помощью терминала в лесничестве. Согласовать с сотрудниками предприятия время и место вывоза древесины.

Таким образом, цена на дрова в ноябре 2026 года зависит прежде всего от породы и места приобретения. Средняя стоимость реализации составляет 1 380 грн за кубометр. Перед оформлением заказа стоит уточнить наличие нужной породы и стоимость доставки в своем лесничестве.

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