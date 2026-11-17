У багатьох містах України вже розпочався опалювальний сезон. Мешканці приватних будинків, а також власники осель у селах, де для обігріву використовують дрова, продовжують поповнювати запаси палива на зиму. Для когось це основний спосіб опалення, а для когось додатковий резерв на випадок перебоїв з електроенергією чи газом.

Факти ICTV дізнавалися, скільки коштують дрова у листопаді 2026 року, від чого залежить ціна та як придбати паливну деревину безпосередньо в лісництві.

Ціна на дрова в Україні: скільки продали з початку року

У ДП Ліси України розповіли, що цьогоріч спостерігається рекордний попит на паливну деревину. З початку 2026 року підприємство продало населенню та соціальній сфері 2,8 млн кубометрів дров. Це майже на 60% більше, ніж за аналогічний період торік, коли реалізація становила 1,6 млн кубометрів.

Зараз дивляться

У середньому щомісяця підприємство відвантажує понад 320 тис. кубометрів. Найбільше замовлень було у вересні — майже 350 тис. кубометрів. У ДП Ліси України пов’язують це з похолоданням і посиленням російських обстрілів об’єктів критичної інфраструктури.

Найактивніше запаси поповнюють жителі Рівненської, Черкаської, Закарпатської, Житомирської та Чернівецької областей. Високий попит також зберігається у громадах, які не мають газифікації.

Переважну частину продажів становлять тверді листяні породи — 71%. Вони довше горять і забезпечують більше тепла, тому залишаються популярним вибором для опалення приватних будинків.

За прогнозом підприємства, до кінця року обсяг реалізації може перевищити 3 млн кубометрів. Це буде рекордним показником. Наразі на складах ДП Ліси України є близько 170 тис. кубометрів паливної деревини.

Скільки коштують дрова на зиму 2026 року

Вартість залежить від породи деревини та регіону, у якому її продають. За інформацією ДП Ліси України, середня ціна реалізації на верхньому складі становить 1 380 грн за кубометр із ПДВ. Доставка до цієї суми не входить.

Ціни на дрова поділяють на три групи:

Тверді листяні породи: дуб, граб, ясен, бук та клен. Вартість становить від 1 250 до 1 700 грн за кубометр із ПДВ.

Сосна та вільха коштують від 970 до 1 280 грн за кубометр із ПДВ.

Ялина, ялиця та м’яколистяні породи обійдуться від 850 до 1 200 грн за кубометр із ПДВ.

Отже, найдорожче обійдуться тверді листяні породи, а найдоступніші за ціною дрова третьої групи.

На кінцеву вартість також впливає розташування лісництва. За даними підприємства, найнижчі ціни пропонують у ресурсних лісництвах Карпатського регіону та Полісся.

Зазначені суми — це вартість деревини на верхньому складі без доставки. Якщо покупець замовляє перевезення, його потрібно оплачувати окремо.

Як купити дрова у ДП Ліси України

Придбати паливну деревину можна безпосередньо в лісництвах і надлісництвах державного підприємства. Для цього не потрібно користуватися послугами посередників.

Адреси підрозділів, контактні телефони та дані відповідальних працівників опубліковані на сайті ДП Ліси України.

Процедура оформлення замовлення складається з кількох кроків:

Звернутися до лісництва та написати заяву на придбання дров. Після внесення даних до системи ЕОД (Електронний облік деревини) отримати реквізити для оплати. Сплатити замовлення через онлайн-банкінг, у банку або за допомогою термінала в лісництві. Узгодити з працівниками підприємства час і місце вивезення деревини.

Отже, ціна на дрова у листопаді 2026 року залежить насамперед від породи та місця придбання. Середня реалізаційна вартість становить 1 380 грн за кубометр. Перед оформленням замовлення варто уточнити наявність потрібної породи та вартість доставки у своєму лісництві.

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