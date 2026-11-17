Вугілля залишається одним із видів палива, яким українці опалюють приватні будинки. Його вартість залежить від марки, фракції, якості та обсягу замовлення. На ціну також впливають фасування і доставка.

Факти ICTV з’ясували, скільки коштує вугілля для опалення будинку в листопаді 2026 року та на які пропозиції можна орієнтуватися під час купівлі.

Скільки коштує вугілля у листопаді 2026 року

Єдиної ціни на вугілля в Україні немає. Продавці встановлюють її залежно від виду палива та його характеристик. Наприклад, кам’яне вугілля марки ДГ (довгополум’яно-газове) і антрацит суттєво відрізняються за вартістю. Отже, скільки коштує 1 тонна вугілля, залежить від марки палива.

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Ціни на вугілля у листопаді:

кам’яне вугілля ДГ фракції 13–100 мм у фасуванні по 30 кг — близько 15 670 грн за тонну;

кам’яне вугілля ДГ фракції 50–200 мм — близько 16 170 грн за тонну;

антрацит марки АО фракції 25–50 мм — від 34 650 грн за тонну;

антрацит марки АМ фракції 13–25 мм — від 33 900 грн за тонну;

антрацит марки АС фракції 6–13 мм — від 33 900 грн за тонну.

Під час замовлення потрібно уточнювати, чи входить у суму доставка, а також чи змінюється ціна залежно від обсягу партії.

Де купити вугілля для опалення будинку

Вугілля продають спеціалізовані компанії та приватні постачальники. Зокрема, серед пропозицій є фасоване паливо, яке можна замовити мішками, а також продаж більшими партіями.

Перед купівлею варто порівняти кілька пропозицій. Варто звертати увагу не лише на вартість тонни, а й на характеристики палива, його вологість, зольність, розмір фракції та умови перевезення.

У скільки обійдеться запастись вугіллям на зиму

Загальні витрати залежать від площі будинку, утеплення, температури, яку підтримують у приміщеннях, та тривалості опалювального сезону. Тому однакова кількість вугілля для різних домогосподарств може забезпечувати різний період опалення.

Щоб розрахувати бюджет, потрібно помножити вартість тонни на обсяг палива, який планують придбати. Наприклад, якщо купити 2,6 тонни вугілля за ціною 15 670 грн за тонну, вартість такої партії становитиме приблизно 40 742 грн. Це орієнтовний розрахунок за конкретною ціною продавця, без урахування доставки.

Чи можна отримати субсидію на вугілля

Домогосподарства, які опалюють житло твердим паливом, за певних умов можуть оформити житлову субсидію на його придбання. Допомогу призначають за правилами, які залежать від доходів сім’ї, складу домогосподарства та інших обставин.

Для оформлення потрібно звернутися до Пенсійного фонду України та подати заяву і декларацію. Остаточний розмір допомоги визначають індивідуально.

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