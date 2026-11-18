Из-за повреждения энергетической инфраструктуры и рисков перебоев с поставками электроэнергии все больше украинцев ищут альтернативные способы отопления жилья. Один из таких вариантов — твердотопливные котлы, которые позволяют обогревать дом без постоянной зависимости от электросети.

Для их работы используют разные виды топлива: дрова, уголь и топливные брикеты. Последние популярны благодаря компактной фасовке, низкой влажности и удобству хранения.

Факты ICTV выяснили, какие цены на топливные брикеты в Украине в ноябре 2026 года, сколько стоит одна тонна разных видов топлива и во сколько обойдется запас на весь отопительный сезон.

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Какие бывают топливные брикеты и кто их производит

В Украине продают несколько основных видов древесных топливных брикетов — RUF, Pini-Kay и Nestro. Это основные типы брикетов, которые отличаются формой и технологией прессования. И это точно не самое дешевое твердое топливо для котла.

Для изготовления брикетов используют древесные опилки и стружку. Сырье высушивают и прессуют под высоким давлением. В качественных древесных брикетах не используют химические клеи, поскольку материал удерживается благодаря природному лигнину, который выделяется во время прессования.

Основные виды топливных брикетов:

RUF — брикеты прямоугольной формы, похожие на небольшие кирпичики. Их изготавливают из прессованных опилок. Они удобны для складывания и хранения.

— брикеты прямоугольной формы, похожие на небольшие кирпичики. Их изготавливают из прессованных опилок. Они удобны для складывания и хранения. Pini-Kay — брикеты преимущественно шестигранной формы с отверстием посередине. Их производят методом экструзионного прессования. Внешняя поверхность проходит термическую обработку, благодаря чему брикеты становятся плотнее.

— брикеты преимущественно шестигранной формы с отверстием посередине. Их производят методом экструзионного прессования. Внешняя поверхность проходит термическую обработку, благодаря чему брикеты становятся плотнее. Nestro — цилиндрические брикеты, которые также производят из прессованных опилок. Они имеют высокую плотность и хорошо подходят для твердотопливных котлов и печей.

Эти форматы производят как украинские предприятия, так и компании из других стран. В Украине работают продавцы и производители такой продукции, в частности, компании реализуют дубовые, сосновые и комбинированные брикеты.

Цены на топливные брикеты в Украине в ноябре 2026 года

Стоимость зависит от древесины, из которой изготовлена продукция, ее влажности, плотности, фасовки и объема заказа.

По прайсам украинских продавцов, цена на топливные брикеты для отопления за тонну составляет:

RUF из дубовых опилок с корой — около 18 000 грн;

RUF из дуба без коры — 20 000–22 000 грн;

Pini-Kay из дуба — 20 000–20 300 грн;

Nestro из дуба — 16 000–17 000 грн;

RUF из смеси дуба и сосны — 16 000–16 500 грн.

Такие цены на брикеты в Украине опубликовали продавцы. В отдельных случаях стоимость снижается при покупке нескольких тонн. Доставка оплачивается дополнительно.

Чем отличаются дубовые брикеты от смеси дуба и сосны

На стоимость и характеристики топлива влияет не только способ прессования, но и порода древесины.

Дубовые брикеты изготавливают из дубовых опилок. Это твердая древесина с высокой плотностью, поэтому такое топливо обеспечивает длительное горение и равномерное выделение тепла. Оно подходит для поддержания температуры в доме в течение длительного времени.

Брикеты из смеси дуба и сосны стоят дешевле. Их производят из опилок обеих пород древесины. Сосна относится к мягким породам, поэтому такая смесь обычно быстрее разгорается, но и может быстрее прогорать. Дубовая составляющая обеспечивает плотность и длительное выделение тепла.

Какие брикеты дешевле: из шелухи подсолнечника или древесные

Сэкономить на отоплении можно, если приобрести брикеты из отходов переработки подсолнечника. Для их производства используют шелуху, которая остается после переработки семян на масло. Сырье высушивают и прессуют в плотные топливные блоки.

Такие брикеты обладают достаточной теплотворностью для отопления частных домов. Тонна брикетов из шелухи подсолнечника обеспечивает около 4 710 кВт·ч тепловой энергии. Для сравнения, тонна дубовых брикетов RUF — примерно 4 770 кВт·ч.

Также продают шестигранные брикеты из подсолнечника. Их производят методом горячего прессования из растительного сырья. Они быстро разгораются и обеспечивают интенсивное выделение тепла.

Сколько стоит 1 тонна топливных брикетов из подсолнечника:

брикеты из шелухи подсолнечника — около 14 000 грн за тонну;

шестигранные брикеты из подсолнечника — 13 500–14 000 грн за тонну.

Для сравнения, тонна дубовых брикетов стоит от 16 000 до 22 000 грн в зависимости от разновидности и продавца.

Однако при выборе нужно учитывать не только цену. Брикеты из подсолнечника имеют более высокую зольность, поэтому котел придется чаще очищать. Кроме того, важно проверить, подходит ли такое топливо для конкретной модели отопительного оборудования.

Сколько стоит отопление топливными брикетами за весь сезон

Чтобы оценить расходы, возьмем для примера частный дом площадью 100 кв. м с частичным утеплением и обычным твердотопливным котлом.

Для такого жилья в течение отопительного сезона потребуется ориентировочно 3,6 тонны древесных брикетов или брикетов из шелухи подсолнечника.

Если учитывать приведенные выше цены, расходы составят:

дубовые брикеты Nestro по 16 000 грн/т — примерно 57 600 грн;

дубовые RUF с корой по 18 000 грн/т — примерно 64 800 грн;

дубовые RUF без коры по 20 000 грн/т — примерно 72 000 грн;

дубовые Pini-Kay по 20 000 грн/т — примерно 72 000 грн;

смесь дуба и сосны по 16 000 грн/т — примерно 57 600 грн;

брикеты из шелухи подсолнечника по 14 000 грн/т — примерно 50 400 грн.

Точные расходы будут зависеть от температуры зимой, теплоизоляции дома, площади помещений, режима отопления и КПД котла.

Для хорошо утепленного дома такой же площади потребуется меньше топлива, а для старого жилья без утепления — значительно больше. Поэтому перед покупкой стоит рассчитать необходимый запас с учетом характеристик собственного дома.

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