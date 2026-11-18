Через пошкодження енергетичної інфраструктури та ризики перебоїв із постачанням електроенергії все більше українців шукають альтернативні способи опалення житла. Один із таких варіантів — твердопаливні котли, які дають змогу обігрівати будинок без постійної залежності від електромережі.

Для їхньої роботи використовують різні види палива: дрова, вугілля та паливні брикети. Останні популярні завдяки компактному фасуванню, невеликій вологості та зручності зберігання.

Факти ICTV дізнавалися, які ціни на паливні брикети в Україні у листопаді 2026 року, скільки коштує одна тонна різних видів палива та у скільки обійдеться запас на весь опалювальний сезон.

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Які бувають паливні брикети та хто їх виробляє

В Україні продають кілька основних видів деревних паливних брикетів — RUF, Pini-Kay та Nestro. Це основні типи брикетів, які відрізняються формою та технологією пресування. І це точно не найдешевше тверде паливо для котла.

Для виготовлення брикетів використовують деревну тирсу та стружку. Сировину висушують і пресують під високим тиском. У якісних деревних брикетах не використовують хімічні клеї, адже матеріал утримується завдяки природному лігніну, який виділяється під час пресування.

Основні види паливних брикетів:

RUF — брикети прямокутної форми, схожі на невеликі цеглинки. Їх виготовляють із пресованої тирси. Вони зручні для складання та зберігання.

Pini-Kay — брикети переважно шестигранної форми з отвором посередині. Їх виготовляють методом екструзійного пресування. Зовнішня поверхня проходить термічну обробку, завдяки чому брикети стають щільнішими.

Nestro — циліндричні брикети, які також виробляють із пресованої тирси. Вони мають високу щільність і добре підходять для твердопаливних котлів та печей.

Ці формати виготовляють як українські підприємства, так і виробники з інших країн. В Україні працюють продавці та виробники такої продукції, зокрема компанії реалізують дубові, соснові й комбіновані брикети.

Ціни на паливні брикети в Україні у листопаді 2026 року

Вартість залежить від деревини, з якої виготовили продукцію, її вологості, щільності, фасування та обсягу замовлення.

За прайсами українських продавців, ціна на паливні брикети для опалення за тонну становить:

RUF із дубової тирси з корою — близько 18 000 грн;

RUF із дуба без кори — 20 000–22 000 грн;

Pini-Kay із дуба — 20 000–20 300 грн;

Nestro із дуба — 16 000–17 000 грн;

RUF із суміші дуба та сосни — 16 000–16 500 грн.

Такі ціни на брикети в Україні оприлюднили продавці. В окремих випадках вартість знижується під час купівлі кількох тонн. Доставку оплачують додатково.

Чим відрізняються дубові брикети від суміші дуба та сосни

На вартість і характеристики палива впливає не лише спосіб пресування, а й порода деревини.

Дубові брикети виготовляють із дубової тирси. Це тверда деревина з високою щільністю, тому таке паливо забезпечує тривале горіння та рівномірне виділення тепла. Воно підходить для підтримання температури в будинку протягом тривалого часу.

Брикети із суміші дуба та сосни коштують дешевше. Їх виготовляють із тирси обох порід деревини. Сосна належить до м’яких порід, тому така суміш зазвичай швидше розгорається, але й може швидше прогорати. Дубова складова забезпечує щільність і тривале виділення тепла.

Які брикети дешевші: із лушпиння соняшника чи деревні

Заощадити на опаленні можна, якщо придбати брикети з відходів переробки соняшника. Для їхнього виробництва використовують лушпиння, яке залишається після переробки насіння на олію. Сировину висушують і пресують у щільні паливні блоки.

Такі брикети мають достатню теплотворність для опалення приватних будинків. Тонна брикетів із лушпиння соняшника забезпечує близько 4 710 кВт·год теплової енергії. Для порівняння, тонна дубових брикетів RUF — приблизно 4 770 кВт·год.

Також продають шестигранні брикети із соняшника. Їх виготовляють методом гарячого пресування з рослинної сировини. Вони швидко розгораються та забезпечують інтенсивне виділення тепла.

Скільки коштує 1 тонна паливних брикетів із соняшника:

брикети з лушпиння соняшника — близько 14 000 грн за тонну;

шестигранні брикети із соняшника — 13 500–14 000 грн за тонну.

Для порівняння, тонна дубових брикетів коштує від 16 000 до 22 000 грн залежно від різновиду та продавця.

Однак під час вибору потрібно враховувати не тільки ціну. Брикети із соняшника мають вищу зольність, тому котел доведеться частіше очищати. Крім того, важливо перевірити, чи підходить таке паливо для конкретної моделі опалювального обладнання.

Скільки коштує опалення паливними брикетами за весь сезон

Щоб оцінити витрати, візьмемо для прикладу приватний будинок площею 100 кв. м із частковим утепленням та звичайним твердопаливним котлом.

Для такого житла протягом опалювального сезону потрібно орієнтовно 3,6 тонни деревних брикетів або брикетів із лушпиння соняшника.

Якщо враховувати наведені вище ціни, витрати становитимуть:

дубові брикети Nestro по 16 000 грн/т — приблизно 57 600 грн;

дубові RUF із корою по 18 000 грн/т — приблизно 64 800 грн;

дубові RUF без кори по 20 000 грн/т — приблизно 72 000 грн;

дубові Pini-Kay по 20 000 грн/т — приблизно 72 000 грн;

суміш дуба та сосни по 16 000 грн/т — приблизно 57 600 грн;

брикети з лушпиння соняшника по 14 000 грн/т — приблизно 50 400 грн.

Точні витрати залежатимуть від температури взимку, теплоізоляції будинку, площі приміщень, режиму опалення та ККД котла.

Для добре утепленого будинку такої самої площі потрібно менше палива, а для старого житла без утеплення значно більше. Тому перед купівлею варто розрахувати необхідний запас з урахуванням характеристик власного будинку.

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