PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика / Цыбулько: В случае возвращения Саакашвили в Грузию Южная Пальмира вздохнет с облегчением/

Цыбулько: В случае возвращения Саакашвили в Грузию Южная Пальмира вздохнет с облегчением

Политолог Владимир Цыбулько уверен, что в случае возвращения Михаила Саакашвили в Грузию Южная Пальмира (Одесса) вздохнет с облегчением.

Второй тур президентских выборов в Грузии не за горами. И это может существенно повлиять на ситуацию в Украине. На первый взгляд это странно, и если разобраться – все довольно очевидно.

Об этом он сообщил в своем блоге на веб-сайте интернет-издания Корреспондент.

– Среди ведущих кандидатов на пост Президента Грузии является представитель от политической силы Саакашвили. Поэтому в случае победы этого кандидата очевидно, что Саакашвили вернут грузинское гражданство и снимут с него все обвинения в коррупции – независимо от того, виноват Николозович в чем-то или нет. Это означает, что у Саакашвили появится шанс вернуться в Грузию и занять желаемое место в политической обойме, – написал Цыбулько.

Его скитания продолжаются с момента депортации из Украины. Бывший председатель Одесской областной государственной администрации, бывший Президент Грузии находится на вынужденном отдыхе в Бельгии. Такой величественной личности, как Михаил Николозович Саакашвили, с его амбициозностью, непреодолимой жаждой власти и потребностью в общественном внимании, пожалуй, невероятно трудно оставаться никем.

Он делал попытки осуществлять самые фантастические планы для своего возвращения в Украину. Между прочим, его командой отрабатывались сценарии дестабилизации в регионе. Чтобы возмутить общество, вызвало критику власти и посеять недоверие к правоохранительным органам, подталкивая обывателя к выводу – мол, с Михо было лучше. В результате по югу Украины, в частности по Одессе, прокатилась волна нападений на активистов.

Читайте: В Грузии Саакашвили приговорили к 6 годам тюрьмы

Но правоохранители задержали и обоснованно обвинили в этих нападениях представителей грузинской мафии, которая базировалась в Одессе. Все ниточки вели к Михаилу Саакашвили: он заинтересован в дестабилизации в регионе и в стране в целом, именно у него с представителями грузинской мафии сложились теплые отношения. Для него дестабилизация была своеобразным поиском собственного места под украинским солнцем и конечно же, местью Президенту Украины Петру Порошенко.

Кстати, любой одессит подтвердит, что расцвет грузинского криминалитета в украинском Одессе начался как раз с момента назначения Михаила Саакашвили губернатором. Грузинский десант высадился не только во властные кабинеты, но и на одесские улицы, приморские гостиницы, таможню, порты. Понятно, что возвращение Саакашвили в Одессу и дальнейшая политическая карьера в Украине интересует его мафиозных сторонников не менее его самого.

Однако совсем скоро ситуация может измениться. Михаил Саакашвили вернется в родную Грузию и, будем надеяться, найдет себя под грузинским солнцем. Его мафиозный десант потеряет надежду на преференции в Одессе и вероятно, вернется в Грузию вслед за своим патроном. Поэтому есть надежда, что Южная Пальмира вздохнет спокойно, и нападения на активистов прекратятся.

Ранее мы писали, кто имеет шанс выиграть выборы, как это повлияет на Украину и кто вернет Саакашвили в Грузии.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Выборы в Грузии: почему кандидатов подозревают в связях с Россией
Грузія
Выборы в Грузии: отношения с Украиной и возможное возвращение Саакашвили
Землетрясение в Одессе: жители города почувствовали сильный толчок
В Одессе избили и ограбили известного учителя-физика
Пожар в Одессе: очевидцы сообщают о взрывах
Чоловік на паркані
Украл пиво и 30 минут звал на помощь – неудачная кража в Одессе
Межпарламентская ассамблея в Грузии: главные темы и задачи
Лікарня
В Одессе школьник попал в больницу после избиения сверстниками
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка