Политолог Владимир Цыбулько уверен, что в случае возвращения Михаила Саакашвили в Грузию Южная Пальмира (Одесса) вздохнет с облегчением.

Второй тур президентских выборов в Грузии не за горами. И это может существенно повлиять на ситуацию в Украине. На первый взгляд это странно, и если разобраться – все довольно очевидно.

Об этом он сообщил в своем блоге на веб-сайте интернет-издания Корреспондент.

– Среди ведущих кандидатов на пост Президента Грузии является представитель от политической силы Саакашвили. Поэтому в случае победы этого кандидата очевидно, что Саакашвили вернут грузинское гражданство и снимут с него все обвинения в коррупции – независимо от того, виноват Николозович в чем-то или нет. Это означает, что у Саакашвили появится шанс вернуться в Грузию и занять желаемое место в политической обойме, – написал Цыбулько.

Его скитания продолжаются с момента депортации из Украины. Бывший председатель Одесской областной государственной администрации, бывший Президент Грузии находится на вынужденном отдыхе в Бельгии. Такой величественной личности, как Михаил Николозович Саакашвили, с его амбициозностью, непреодолимой жаждой власти и потребностью в общественном внимании, пожалуй, невероятно трудно оставаться никем.

Он делал попытки осуществлять самые фантастические планы для своего возвращения в Украину. Между прочим, его командой отрабатывались сценарии дестабилизации в регионе. Чтобы возмутить общество, вызвало критику власти и посеять недоверие к правоохранительным органам, подталкивая обывателя к выводу – мол, с Михо было лучше. В результате по югу Украины, в частности по Одессе, прокатилась волна нападений на активистов.

Читайте: В Грузии Саакашвили приговорили к 6 годам тюрьмы

Но правоохранители задержали и обоснованно обвинили в этих нападениях представителей грузинской мафии, которая базировалась в Одессе. Все ниточки вели к Михаилу Саакашвили: он заинтересован в дестабилизации в регионе и в стране в целом, именно у него с представителями грузинской мафии сложились теплые отношения. Для него дестабилизация была своеобразным поиском собственного места под украинским солнцем и конечно же, местью Президенту Украины Петру Порошенко.

Кстати, любой одессит подтвердит, что расцвет грузинского криминалитета в украинском Одессе начался как раз с момента назначения Михаила Саакашвили губернатором. Грузинский десант высадился не только во властные кабинеты, но и на одесские улицы, приморские гостиницы, таможню, порты. Понятно, что возвращение Саакашвили в Одессу и дальнейшая политическая карьера в Украине интересует его мафиозных сторонников не менее его самого.

Однако совсем скоро ситуация может измениться. Михаил Саакашвили вернется в родную Грузию и, будем надеяться, найдет себя под грузинским солнцем. Его мафиозный десант потеряет надежду на преференции в Одессе и вероятно, вернется в Грузию вслед за своим патроном. Поэтому есть надежда, что Южная Пальмира вздохнет спокойно, и нападения на активистов прекратятся.

Ранее мы писали, кто имеет шанс выиграть выборы, как это повлияет на Украину и кто вернет Саакашвили в Грузии.