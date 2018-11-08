Політолог Володимир Цибулько упевнений, що у разі повернення Міхеіла Саакашвілі до Грузії Південна Пальміра (Одеса) зітхне з полегшенням.

Другий тур президентських виборів у Грузії не за горами. І це може суттєво вплинути на ситуацію в Україні. На перший погляд це дивно, та якщо розібратися – все доволі очевидно.

Про це він повідомив у своєму блозі на веб-сайті інтернет-видання Кореспондент.

– Серед провідних кандидатів на посаду Президента Грузії є представник від політичної сили Міхеіла Саакашвілі. Тож в разі перемоги цього кандидата очевидно, що Саакашвілі повернуть грузинське громадянство й знімуть з нього всі обвинувачення в корупції – незалежно від того, винний Ніколозович в чомусь чи ні . Це означає, що у Саакашвілі з’явиться шанс повернутися до Грузії та зайняти бажане місце в політичній обоймі, – написав Цибулько.

Його поневіряння тривають з моменту депортації з України. Колишній голова Одеської обласної державної адміністрації, колишній президент Грузії перебуває на вимушеному відпочинку в Бельгії. Такій величній особистості, як Міхеіл Ніколозович Саакашвілі, з його амбітністю, нездоланною жагою влади та потребою у суспільній увазі, мабуть, неймовірно важко залишатися ніким.

Він робив спроби здійснювати найфантастичніші плани для свого повернення до України. Між іншим, його командою відпрацьовувалися сценарії дестабілізації в регіоні. Щоб збурити суспільство, викликало критику влади та посіяти недовіру до правоохоронних органів, штовхаючи обивателя до висновку – мовляв, з Міхо було краще. В результаті півднем України, зокрема Одесою, прокотилася хвиля нападів на активістів.

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Але правоохоронці затримали і цілком обгрунтовано обвинуватили у цих нападах представників грузинської мафії, яка базувалася в Одесі. Усі ниточки вели до Міхеїла Саакашвілі: він зацікавлений в дестабілізації в регіоні та й в країні в цілому, саме у нього з представниками грузинської мафії склалися найтепліші стосунки. Для нього дестабілізація була своєрідним пошуком власного місця під українським сонцем та звичайно ж, помстою Президенту України Порошенку.

До речі, будь-який одесит підтвердить, що розквіт грузинського криміналітету в українській Одесі розпочався якраз з моменту призначення Міхаіла Саакашвілі губернатором. Грузинський десант висадився не лише у владні кабінети, а й на одеські вулиці, приморські готелі, таможню, порти. Зрозуміло, що повернення Саакашвілі до Одеси та подальша політична кар’єра в Україні цікавить його мафіозних прихильників не менш, ніж його самого.

Проте зовсім скоро ситуація може змінитися. Міхеїл Саакашвілі повернеться до рідної Грузії і, сподіватимемось, знайде себе під грузинським сонцем. Його мафіозний десант втратить надію на преференції в Одесі та ймовірно, повернеться до Грузії слідом за своїм патроном. Тож є сподівання, що Південна Пальміра зітхне спокійно, і напади на активістів припиняться.

Раніше ми писали, хто має шанс виграти вибори, як це вплине на Україну та хто поверне Саакашвілі у Грузію.