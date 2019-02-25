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Парламент повинен втрутитися і зупинити чергове підвищення тарифів – Бондар

Депутатська група партія Відродження вимагає скасувати підвищення тарифів, заплановане з 1 травня 2019 року.

Парламент повинен втрутитися і зупинити чергове підвищення тарифів – Бондар

Про це під час виступу на засіданні Погоджувальної ради керівників фракцій ВР заявив співголова депутатської групи партія Відродження Віктор Бондар.

Він наголосив, що у травні вчергове зростуть ціни на газ та електроенергію. Однак сьогодні влада намагається відволікти увагу людей від цієї ситуації.

– Пропонують провести експеримент і роздати субсидії живими грошима. В бюджеті закладено на так звану монетизацію лише 20 млрд грн, і більше грошей немає. Ці кошти люди витратять на ліки, продукти харчування, а борги за комунальні послуги й далі збільшуватимуться.

Тільки за останні місяці заборгованість за оплату послуг ЖКГ зросла практично вдвічі й становить 56 млрд грн. Тобто ті 20 млрд грн плюс так зване віртуальне збільшення пенсій стануть подачкою перед виборами. Вони, по суті, будуть використані за рахунок держави на підкуп виборців, – наголосив Віктор Бондар.

Він додав, що відразу після виборів мільйони громадян ризикують втратити субсидію, оскільки з травня набирають чинності нові правила уряду.

– Якщо в когось є заборгованість у 340 грн, то він втрачає право на отримання субсидії. Це говорить про те, що влада свідомо йде на зменшення кількості субсидіантів. Також з травня заплановане подальше підвищення тарифів: на 20% – на газ, і як наслідок – на опалення. І ще на 30% піднімуться тарифи на електроенергію, – заявив політик.

Віктор Бондар звернувся до спікера Верховної Ради Андрія Парубія з вимогою поставити на голосування проект постанови про скасування підвищення тарифів.

– Уряд знає і усвідомлює, що це, по суті, є корупційною схемою з підкупу виборців. До 1 травня протриматись – а там як Бог дасть. Тому, Андрію Володимировичу, не можна стояти осторонь. Я звертався минулого разу, перед голосуванням по Конституції: треба ставити на голосування проект постанови, який підписали всі лідери фракцій!

Він передбачає скасування підвищення тарифів, проведення енергоаудиту. І тоді ми зможемо навести лад. Не можна про це мовчати. Тарифи сьогодні з’їдають країну зсередини. Люди не спроможні їх сплачувати. А те, що пропонує влада, я повторюю, – це схема скупки голосів, – підкреслив співголова депутатської групи партії Відродження.

Нагадаємо, голова партії Відродження Віктор Бондар презентував свою передвиборчу програму.

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