Первой на убийство народного депутата Валерия Давиденко отреагировала в социальных сетях депутатская группа Довіра, к которой он принадлежал.

— Обстоятельства и причины смерти устанавливаются правоохранительными органами. Выражаем свои соболезнования родным и близким! Светлая память, — говорится в заявлении.

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Во фракции Слуга народа отмечают, что рассчитывают на тщательное расследование убийства и призвали представителей всех партий “воздержаться от любых политических спекуляций и выдвижения необоснованных версий до того, как правоохранительные органы обнародуют результаты расследования”.

Народный депутат от Европейской солидарности Ирина Геращенко признается, что шокирована убийством коллеги.

— Шокированная этой новостью. Я выражаю искренние соболезнования семье и друзьям Валерия. Это не укладывается в голове. Вечная память, — написала она.

Экс-нардеп, лидер Радикальной партии Олег Ляшко выразил соболезнования родным погибшего и вспомнил, что Давыденко был избран в парламент от его родного 208-го округа на Черниговщине.

Напомним, нардеп Валерий Давиденко умер от огнестрельного ранения в голову. Давыденко обнаружила уборщица в одном из офисов на Большой Васильковской. Рядом с телом также нашли пистолет. Полиция Киева расследует смерть Давыденко как умышленное убийство.