Першою на вбивство народного депутата Валерія Давиденка відреагувала у соціальних мережах депутатська група Довіра, до якої він належав.

– Обставини та причини смерті встановлюються правоохоронними органами. Висловлюємо свої співчуття рідним та близьким! Світла пам’ять, – йдеться у заяві.

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У фракції Слуга народу зазначають, що розраховують на ретельне розслідування вбивства та закликали представників усіх партій “утриматись від будь-яких політичних спекуляцій та висунення необґрунтованих версій до того, як правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування”.

Народний депутат від Європейської солідарності Ірина Геращенко зізнається, що шокована вбивством колеги.

– Шокована цією новиною. Я висловлюю найщиріші співчуття родині і друзям Валерія. Це не вкладається в голові. Вічная пам’ять, – написала вона.

Екс-нардеп, лідер Радикальної партії Олег Ляшко висловив співчуття рідним загиблого та згадав, що Давиденко був обраний до парламенту від його рідного 208-го округу на Чернігівщині.

Нагадаємо, нардеп Валерій Давиденко помер від вогнепального поранення у голову. Давиденка знайшла прибиральниця в одному з офісів на Великій Васильківській. Поруч з тілом також знайшли пістолет. Поліція Києва розслідує смерть Давиденка як умисне вбивство.