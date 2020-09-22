Володимир Зеленський сподівається на прогрес у поступовій лібералізації Канадою візового режиму для громадян України.
Про це він сказав під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.
– Лібералізація Канадою візового режиму для українців залишається незмінно актуальним питанням для мене.
Сподіваюся, нам вдасться зрушити цей процес і досягти спрощення для українців, котрі мандрують до Канади, – зазначив він.
Також Володимир Зеленський і Джастін Трюдо обговорили перебіг реформ в Україні.
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Прем’єр-міністр Канади назвав мужніми кроки президента України у напрямку реформування держави та висловив підтримку.
Схожа розмова щодо спрощення візового режиму між країнами була у червні. Зеленський запропонував прискорити відповідну двосторонню роботу на рівні урядів.
Джастін Трюдо зазначив, що, попри складну ситуацію, зараз є можливість переглянути візовий режим для його лібералізації, і над цим треба працювати.