Володимир Зеленський сподівається на прогрес у поступовій лібералізації Канадою візового режиму для громадян України.

Про це він сказав під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

– Лібералізація Канадою візового режиму для українців залишається незмінно актуальним питанням для мене. Сподіваюся, нам вдасться зрушити цей процес і досягти спрощення для українців, котрі мандрують до Канади, – зазначив він.

Також Володимир Зеленський і Джастін Трюдо обговорили перебіг реформ в Україні.

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Прем’єр-міністр Канади назвав мужніми кроки президента України у напрямку реформування держави та висловив підтримку.

Схожа розмова щодо спрощення візового режиму між країнами була у червні. Зеленський запропонував прискорити відповідну двосторонню роботу на рівні урядів.

Джастін Трюдо зазначив, що, попри складну ситуацію, зараз є можливість переглянути візовий режим для його лібералізації, і над цим треба працювати.