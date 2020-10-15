Канада ввела дополнительные санкции против Беларуси

Власти Канады ввели дополнительные санкции против Беларуси. Во втором пакете санкций внесли имена еще 31 белорусского чиновника.
О соответствующем решении правительство страны сообщило на своем сайте. По их словам, такие действия — это ответ на грубые нарушения прав человека в Беларуси.
— Мы солидарны с белорусами в борьбе за демократию и свои права. Мы ввели вспомогательные санкции с целью дипломатического влияния на политический кризис в Беларуси, — заявил министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань.
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ЕС ввел санкции против Лукашенко
12 октября Евросоюз согласовал персональные санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко.
Такую инициативу выдвинул министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
Источник: Правительство Канады