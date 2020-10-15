Канада ввела дополнительные санкции против Беларуси

Власти Канады ввели дополнительные санкции против Беларуси. Во втором пакете санкций внесли имена еще 31 белорусского чиновника.

О соответствующем решении правительство страны сообщило на своем сайте. По их словам, такие действия — это ответ на грубые нарушения прав человека в Беларуси.

— Мы солидарны с белорусами в борьбе за демократию и свои права. Мы ввели вспомогательные санкции с целью дипломатического влияния на политический кризис в Беларуси, — заявил министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань.

Читайте: Украина присоединится к санкциям ЕС против Беларуси — МИД

ЕС ввел санкции против Лукашенко

12 октября Евросоюз согласовал персональные санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко.

Такую инициативу выдвинул министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Источник: Правительство Канады