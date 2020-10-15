PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Канада ввела додаткові санкції проти Білорусі

Влада Канади ввела додаткові санкції проти Білорусі. У другому пакеті санкцій внесли імена ще 31 білоруського чиновника.

Про відповідне рішення уряд країни повідомив на своєму сайті. За їхніми словами, такі дії – це відповідь на грубі порушення прав людини у Білорусі.

– Ми солідарні з білорусами у боротьбі за демократію та свої права. Ми ввели допоміжні санкції з метою дипломатичного впливу на політичну кризу у Білорусі, – заявив міністр закордонних справ Франсуа-Філіп Шампань.

Читайте: Україна приєднається до санкцій ЄС проти Білорусі – МЗС

ЄС ввів санкції проти Лукашенка

12 жовтня Євросоюз погодив персональні санкції проти президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Таку ініціативу висунув міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.

Джерело: Уряд Канади

Фото: Pixabay

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх