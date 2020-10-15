Канада ввела додаткові санкції проти Білорусі

Влада Канади ввела додаткові санкції проти Білорусі. У другому пакеті санкцій внесли імена ще 31 білоруського чиновника.

Про відповідне рішення уряд країни повідомив на своєму сайті. За їхніми словами, такі дії – це відповідь на грубі порушення прав людини у Білорусі.

– Ми солідарні з білорусами у боротьбі за демократію та свої права. Ми ввели допоміжні санкції з метою дипломатичного впливу на політичну кризу у Білорусі, – заявив міністр закордонних справ Франсуа-Філіп Шампань.

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ЄС ввів санкції проти Лукашенка

12 жовтня Євросоюз погодив персональні санкції проти президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Таку ініціативу висунув міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.

Джерело: Уряд Канади