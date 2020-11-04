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Факты / Украина / Политика

На выборах США зафиксировали рекордную явку избирателей за последние 120 лет

Во время президентских выборов в Соединенных Штатах Америки зафиксировано наибольшее количество избирателей за последние 120 лет. Такое количество граждан отдавало свой голос еще в 1900 году.

Об этом свидетельствуют результаты исследования проекта United States Election Project.

— Еще не все бюллетени подсчитаны, но я буду проводить исследования и в дальнейшем, — заявил профессор политологии Университета Флориды и руководитель проекта Майкл Макдональд.

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Также Макдональд заявил, что на выборах президента появилось 160 млн граждан. Вместе они составили явку — 66,9%.

Результаты выборов в США

3 ноября стартовали выборы президента в США. По состоянию на 17.00 4 ноября лидером по подсчету голосов является представитель демократов Джо Байден. Он побеждает в Вашингтоне и в 17 штатах.

Байден набирает 238 голосов избирателей (необходимое количество — 270). В то же время Дональд Трамп собрал 213 голосов.

Источник: The Hill

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