На виборах США зафіксували рекордну явку виборців за останні 120 років

Під час президентських виборів у Сполучених Штатах Америки зафіксовано найбільшу кількість виборців за останні 120 років. Востаннє така кількість громадян приходила на вибори ще у 1900 році.

Про це свідчать дані дослідження проекту United States Election Project.

– Ще не всі бюлетні підраховані, але я проводитиму дослідження і надалі, – заявив професор політології Університету Флориди та керівник проекту Майкл Макдональд.

Читайте: Європейські акції впали після заяви Трампа про перемогу на виборах

Також Макдональд заявив, що на вибори президента з’явилося 160 млн громадян. Разом вони склали явку – 66,9%.

Результати виборів у США

3 листопада стартували вибори президента у США. Станом на 17.00 4 листопада лідером за підрахунком голосів є представник демократів Джо Байден. Він перемагає у Вашингтоні та у 17 штатах.

Байден набирає 238 голосів виборців (необхідна кількість – 270). Водночас Дональд Трамп зібрав 213 голосів.