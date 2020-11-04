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Факти / Україна / Політика

На виборах США зафіксували рекордну явку виборців за останні 120 років

Під час президентських виборів у Сполучених Штатах Америки зафіксовано найбільшу кількість виборців за останні 120 років. Востаннє така кількість громадян приходила на вибори ще у 1900 році.

Про це свідчать дані дослідження проекту United States Election Project.

– Ще не всі бюлетні підраховані, але я проводитиму дослідження і надалі, – заявив професор політології Університету Флориди та керівник проекту Майкл Макдональд.

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Також Макдональд заявив, що на вибори президента з’явилося 160 млн громадян. Разом вони склали явку – 66,9%.

Результати виборів у США

3 листопада стартували вибори президента у США. Станом на 17.00 4 листопада лідером за підрахунком голосів є представник демократів Джо Байден. Він перемагає у Вашингтоні та у 17 штатах.

Байден набирає 238 голосів виборців (необхідна кількість – 270). Водночас Дональд Трамп зібрав 213 голосів.

Джерело: The Hill

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