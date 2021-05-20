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Факти / Україна / Політика
Тетяна Забожко |

Допомога сім’ям із дітьми та захист неповнолітніх: порядок денний Ради на 20 травня

Верховная Рада

Пленарне засідання Верховної Ради 20 травня традиційно розпочнеться о 10.00. На порядку денному в нардепів – голосування за низку законопроектів у першому й другому читанні.

Так, у першому читанні депутати опрацьовуватимуть питання надання державної допомоги сім’ям із дітьми.

Йтиметься й про ідентифікацію військовослужбовців Нацгвардії під час виконання ними завдань із охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки.

Депутати вдосконалюватимуть питання регулювання у галузі зовнішньої реклами, а також нестандартних форм зайнятості.

Окремо порушать питання створення додаткових умов для професійного розвитку творчих працівників театрів.

Питання підвищення соціальної допомоги дітям з інвалідністю, постраждалим від вибухонебезпечних предметів розглянуть у другому читанні.

Депутати опрацюють проект постанови про звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2020 рік, а також зосередяться на тому, як захистити права та інтереси дитини у разі затримання або тримання під вартою її батьків.

Позачергове засідання 20 травня

О 16.00 20 травня народні депутати на вимогу президента Володимира Зеленського зберуться на позачергове засідання Верховної Ради.

У порядку денному буде вісім важливих законопроектів.

Зокрема, три документи стосуються повноважень приватних виконавців (№4330, №4331, №4532), змін до законодавства щодо приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи (№4578), а також – вдосконалення корпоративного управління в банках (№4367).

Детальніше про позачергове засідання 20 травня читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Верховна Рада

Фото: УНІАН

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