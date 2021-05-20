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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Германия и Франция смягчают свои позиции в отношении РФ – Зеленский

Володимир Зеленський

Говоря во время пресс-конференции о нормандском формате переговоров по Донбассу, президент Владимир Зеленский отметил, что Германия и Франция в последнее время поддерживают Украину недостаточно.

По его словам, во время последнего разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель он почувствовал их поддержку, но она должна быть сильнее.

– Я считаю, что они в последнее время немножко ослабляют свои позиции относительно России, — отметил Зеленский.

По его мнению, это послабление связано, в частности, с экономической ситуацией в контексте санкций.

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— Очень сложный выбор. Но пока что я знаю, что они поддерживают Украину, — подытожил президент.

Расширение нормандского формата

В апреле президент Владимир Зеленский заявил о намерении изменить нормандский формат и привлечь к переговорам еще три страны.

В частности, речь идет об участии США, Канады и Великобритании.

По мнению главы государства, эти страны смогут перезагрузить группу.

Фото: Офис президента

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