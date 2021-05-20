Говорячи під час прес-конференції про нормандський формат переговорів щодо Донбасу, президент Володимир Зеленський зазначив, що Німеччина і Франція останнім часом підтримують Україну недостатньо.

За його словами, під час останньої розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель він відчув їх підтримку, але вона має бути сильнішою.

– Я вважаю, що вони останнім часом трошки послаблюють свої позиції щодо Росії, – зазначив Зеленський.

На його думку, це послаблення пов’язано, зокрема, з економічною ситуацією у контексті санкцій.

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– Дуже складний вибір. Але поки що я знаю, що вони підтримують Україну, – підсумував президент.

Розширення нормандського формату

У квітні президент Володимир Зеленський заявив про намір змінити нормандський формат, залучивши до переговорів ще три країни.

Зокрема, йдеться про участь США, Канади та Великої Британії.

На думку глави держави, ці країни зможуть перезавантажити групу.